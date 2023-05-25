西甲｜雲尼斯奧斯被歧視皇馬上下聲援　洛迪高絕殺球獻同鄉

皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯，早前作客被華倫西亞球迷歧視，西甲賽會方面有回應，處罰華倫西亞外，這名巴西翼鋒的紅牌同樣取消，但皇馬主場對華歷簡奴的大軍名單中，卻沒有雲尼斯奧斯的名字。

即使沒有披甲，雲尼斯奧斯亦有現身班拿貝，不論隊友及球迷亦有不同行動，聲援雲尼斯奧斯，並向歧視說不。



皇馬對華歷簡奴開賽前，兩軍再度拉起反歧視的標語。（Getty Images）

雲尼斯奧斯早前被華倫西亞球迷歧視一事，引起軒然大波，西甲賽會日前推翻這名巴西國腳的紅牌，原本有望在周三（24日）深夜對華歷簡奴的聯賽披甲，但他的名字沒有列入大軍名單。

縱然如此，皇馬方面亦有一系列支持雲尼斯奧斯的行動，班拿貝球場看台拉起大型橫額，寫上：「我們都是雲尼斯奧斯，忍無可忍」。皇馬眾將入場時，全數穿上雲尼斯奧斯的20號球衣，連女足及皇馬籃球隊亦有相同舉動，一同聲援這名巴西國腳。

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（Getty Images）

雲尼斯奧斯雖然沒有披甲，但他也是座上客之一，在皇馬會長佩雷斯身旁欣賞賽事。在球賽進行至20分鐘時，大部分皇馬球迷站立鼓掌，雲尼斯奧斯亦有示意向球迷們致謝。

雲尼斯奧斯在看台向球迷們致意。（Getty Images）

洛迪高：雲尼斯奧斯是我的兄弟

皇馬藉賓施馬的入球開紀錄，華歷簡奴末段一度追平，最後洛迪高高斯攻入絕殺一球，結果皇馬2：1力克對手，全取3分。當洛迪高建功後，高舉右手及垂下頭，他在賽後表明，將入球獻給好兄弟雲尼斯奧斯，「雲尼是我的好兄弟，我們的背景與年齡相近，大家都是離鄉別井來到西班牙，一同經歷不少高低起跌。我也是黑人，我想以入球讓他知道，我永遠會站在他的一邊，一同對抗歧視。」

洛迪高攻入絕殺球後，高舉右手支持同鄉。（Getty Images）

安察洛堤：雲尼斯奧斯膝部不適

皇馬主帥安察洛堤賽後透露，雲尼斯奧斯沒有受事件影響，可能在周六重回賽場，「他（雲尼斯奧斯）的情緒沒有大影響，他近日接收了外界對他的支持，這是一件美事。他今天不能上陣是因為他的膝部不適，若（傷勢）在未來兩日有好轉的話，他有望在周六披甲。」

另外，在雲尼斯奧斯炮轟西甲後，西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）曾以「喺你批判西甲之前，睇吓你自己係邊個先」來回應，他亦就言論致歉，直言是無心之失，他沒有攻擊雲尼斯奧斯的意思。