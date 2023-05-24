西甲｜拉芬夏不惜領黃聲援同鄉　華倫西亞因歧視風波被罰

皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯，日前作客華倫西亞一仗遭敵軍球迷歧視，其後更出手打中對手而領紅被逐，這名巴西球星賽後直言：「這不是足球，這是西甲」，諷刺西甲的文化。西甲賽會宣布，向華倫西亞罰款，肇事的看台需要關閉5場，而雲尼斯奧斯的紅牌亦同時注銷。

此外，效力巴塞隆拿的巴西國腳拉芬夏，對華拉度列被調離場時，脫去球衣，顯示支持同鄉的字句。



皇家馬德里作客華倫西亞一仗，雲尼斯奧斯被歧視的事件引起軒然大波，除了不少球員一面倒支持這名巴西國腳外，事後連巴西總統及馬德里副市長亦有表態，巴西外交部更聯絡西班牙，事件逐漸發酵至外交層面，可見事態嚴重。

西甲｜雲尼斯奧斯慘遭球迷球證針對 賽後呼冤：西班牙是歧視大國

西甲賽會沒有怠慢，宣布處罰華倫西亞，主場馬斯泰拿球場（Mestalla stadium）的甘巴斯南看台（Mario Kempes South Stand），需要在未來5場主場賽事關閉，並再罰款4.5萬歐元。

另外，因為出手打人而被逐的雲尼斯奧斯，聲明指球證只根據部分片段而下決定，這不能作出正確的判斷，故此他的紅牌同時被取消，換言之雲尼斯奧斯可以在今晚深夜對華歷簡奴的聯賽披甲。西班牙警方日前拘捕7名男子，涉嫌與歧視雲尼斯奧斯的事件有關。

除了處罰，拆解公關災難同樣不可怠慢，西甲賽會在周二（23日）深夜的3場聯賽，開賽前即拉起「歧視，離開足球」的橫額，亦在場上展示「停止歧視」的標語。

實際行動往往大於口號，早已封王的巴塞隆拿，今仗作客華拉度列正選上陣的拉芬夏，在下半場退下火線，這名巴西國腳離場時除去球衣，展示背心上「若膚色比一切重要的話，就會引起戰爭」及「我們與你同在，雲尼」的字句，並高舉緊握拳頭的右手，以行動聲援雲尼斯奧斯，而拉芬夏更因此獲得一面黃牌。

拉芬夏賽後受訪，直言不可以對種族歧視視若無睹，「背心上的信息正是我想表達的，我永遠為此（反歧視）而戰，人們總不能假裝沒事發生，各個國家都需要採取行動去制止這一切。」