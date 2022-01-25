羽毛球｜李梓嘉獲大馬羽總轉軚支持　拒絕比李宗偉更高年薪有原因

馬來西亞羽毛球男單「一哥」李梓嘉，一直被視為李宗偉的接班人，但這位23歲球手早前突宣布要脫離大馬羽總、離開國家隊，羽總曾表示會按例將他禁賽兩年。

鬧得極不愉快之際，未料結局大逆轉。



李梓嘉周二（25日）在個人Instagram發文，貼出一張與父母及大馬羽總（BAM）會長丹斯里諾扎（Tan Sri Norza Zakaria）的合照，並在文中道：「很高興能和父母一起，與BAM主席丹斯里諾扎完成了一次私人且坦誠的會面。很開心我們能與BAM一同解決問題，在成為職業羽毛球手的事情上，也獲得了丹斯里諾扎的祝福。」暗示自己已獲大馬羽總「放生」。

安賽龍力撐李梓嘉退隊 大馬羽協會長曝原因與李宗偉有關

大馬一哥李梓嘉申請退出國家隊 被視為李宗偉接班人

李梓嘉（左一）在Instagram貼出與父母及大馬羽總會長丹斯里諾扎（中）在家中會面的合照。（Instagram）

李宗偉早前曾勸李梓嘉「好好處理與大馬羽總的關係」，李梓嘉也的確按前輩所言，繼續寫道：「我過去和未來的成就，永遠都會是丹斯里、大馬羽總和馬來西亞的栽培成果。謝謝丹斯里的指導、培養，也給我機會去回報我所愛的國家。」

李梓嘉早前一度與羽總鬧翻：李梓嘉請辭脫離國家隊遭嚴懲 被大馬羽總禁賽兩年

馬來西亞早前獲得2月15日展開的亞洲團體羽毛球錦標賽的主辦權，李梓嘉透露，自己會全力出戰，「希望這個結局，能團結馬來西亞國民和球迷。」他又呼籲球迷支持大馬羽總，「請繼續支持羽總及國內的職業球員，他們也是由大馬羽總所培養的，說到底，我們都是一體的。」香港隊也會出戰亞洲團體錦標賽，爭取湯優盃入場券。

23歲的李梓嘉是馬來西亞目前最炙手可熱的男單球手。（新華社）

馬來西亞媒體《每日新聞》指，大馬羽總曾向李梓嘉開出100萬馬來西亞令吉（約185萬港元）的年薪，並表示「拿督李宗偉也從來沒有獲得過這樣的年薪」，惟有傳他獲得台灣一個運動品牌開出每年40萬美元（約311萬港元）報酬，大馬羽總無法與之相比，成為李梓嘉「出走」的主要因素。

報道指，李梓嘉和大馬羽總下周會分別召開記者招待會，交待會談內容及結果。