羽毛球｜安賽龍力撐李梓嘉退隊　大馬羽協會長曝原因與李宗偉有關

馬來西亞羽毛球男單「一哥」﹑被視為李宗偉接班人的李梓嘉，日前向馬來西亞羽協遞交辭職信，希望成為自由身球員繼續出戰。
李梓嘉「辭職」一事曝光後，引起不少討論，東京奧運金牌得主安賽龍發文支持；大馬羽協會長直言，李梓嘉離隊難免與李宗偉扯上關係。
世界排名第7位﹑馬來西亞頭號男子球手李梓嘉，日前擲出震撼彈，向當地羽協「請辭」，並將於周五（21日）公布是否讓他成為自由身球員。
前人種樹，後人是否有涼可乘？當馬來西亞傳奇球手李宗偉退役後，李梓嘉成為當地的「一哥」，全國人民也希望他的成就可以達到﹑甚至超越李宗偉。
這種無形壓力難免影響李梓嘉的生涯，馬來西亞羽協會長早前受訪時，透露李梓嘉離隊的原因，「他（李梓嘉）覺得自己不是李宗偉，無法承受並處理如此巨大的壓力，並希望以自己的方式成就自己的職業生涯。」
背負沉重壓力的大馬一哥：
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被視為「李宗偉接班人」，李梓嘉場內場外也是「焦點」所在，連社交網站上載自己唱歌的影片，也被網民口誅筆伐，如今宣布脫離國家隊，必定引起不少迴響。縱然如此，奧運金牌得主﹑丹麥「一哥」安賽龍發文力撐李梓嘉，直言他本人知道什麼對自己最好，並深信對方將為馬來西亞帶來更多殊榮，希望當地球迷繼續支持他。
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