河背水塘行山｜荃灣川龍茶樓歎點心起步　打卡S型水壩底塘中島

一股偏南氣流影響下，天文台預報周三有驟雨，小組活動由川龍上荃錦坳，可下河背水塘，川龍村小巴站集合。

（出發日期：2023年5月17日）



早上天陰，天氣有點悶熱，一早上川龍村與基哥到彩龍茶樓歎山水靚茶，9點40分小巴站起步過對面馬塘，入林路經牛寮上荃錦坳，走麥徑9段沿林道漫遊，期間開始有雨，隊友打傘漫行，至岔口轉右林道下行，盡頭石級下越野單車徑，雨愈下愈大，加快腳步經越野單車路下河背水塘，到水塘又停雨了，過水塘大壩到涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由川龍村起步過馬塘，入林路經牛寮上荃錦坳、河背水塘👇👇👇

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休後車路下河背村，經村車路步至大欖隧道轉車站搭車離開，今日走約13公里，4個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，經河背村、村車路步至大欖隧道轉車站👇👇👇

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