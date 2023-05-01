德甲｜拜仁重登榜首　球證坦承漏判十二碼予多蒙特：晚上睡不着

德甲爭標形勢繼續緊湊，本來重返榜首的多蒙特在周六（29日）賽和波琴失分，過程中，球證史迪治文（Sascha Stegemann）漏判一記十二碼予「蜜蜂兵團」，他坦承錯誤並稱「感覺糟透」、「睡不着」，更因而遭恐嚇而報警備案。

不過賽果已不能逆轉，拜仁慕尼黑周日晚（30日）把握機會，主場2：0擊敗哈化柏林，重登榜首。



多蒙特作客波琴一戰中，前鋒艾迪耶米在禁區內明顯遭侵犯，惟執法球證史迪治文既沒有吹罰十二碼、VAR也沒有檢視。賽後，德國足總直認犯錯，指「電視畫面證明，有關事件是犯規、也是一記十二碼」，而史迪治文也連日在多個訪問中坦承出錯，並解釋背後原因。

艾迪耶米明顯遭侵犯，多蒙特卻未有獲判十二碼。（Getty Images）

史迪治文先後接受了德國《圖片報》、德國電視節目《Doppelpass》、WDR2、天空體育台、ZDF等多個媒體訪問，他向WDR2道：「我真的很難受、覺得自己像陀屎……那一晚我睡不着。我絕對不好受，起床後感覺還是很差，對於自己沒能在這種情況做出正確判斷非常生氣。」

他在《圖片報》的訪問中，解釋當時的情況：「重看片段後，那的確是多蒙特的十二碼，但當時我不這麼覺得。那時候，（波琴的）後衛高速接近，那時我肯定艾迪耶米已事先伸出了腳，讓後衛碰到自己、然後他自己倒下。但重看後才發現，是那個後衛主動踢倒艾迪耶米的。」

史迪治文坦承自己出錯。（Getty Images）

他續道：「那時VAR當時有重新片段，當時他說：判決沒有明顯錯誤，也沒有建議我翻看片段。」意味球證雖出錯，但VAR的責任也非常大。

多蒙特主帥泰錫賽後透露，他當時曾要求史迪治文翻看VAR片段，卻遭對方一句「不行」拒絕，更遭罰黃牌，「這是我們追逐了11年的錦標、也許是一生只有一次的機會。」

然而史迪治文最「精警」的發言，也出現在ZDF（德國電視二台）節目《DOPA》，他被問道為何在泰錫和多蒙特球員要求之下，仍拒絕主動查看VAR片段，他解釋雖然作為主球證有權這樣做，「但首先我要對自己的判決抱有疑問，當時我並沒有，當時我認為自己對於事件的過程有個清晰的觀念、沒有任何迹象顯示需要覆核判決，」他列舉的原因中，最後一個卻令人驚訝，「而且場上（多蒙特教練和球員）的抗議也不算很激烈。」

史迪治文接受包括天空體育台內多個媒體訪問：

史迪治文的行動和說話，無疑觸怒了多蒙特球迷，他周日登上電視節目《Doppelpass》時，透露自己和家人遭到恐嚇，「我很明白星期五晚的事件引發的情緒，但我和家人遭到了針對性的恐嚇，我看到了那些恐嚇的話，也就此向警察舉報了。」他透露自己正在考慮是否要先休假一段時間，「很多負面的事情衝着我而來，我還在消化這些事。」德國《圖片報》指，史迪治文拍攝節目時，有數名警員陪同。

多蒙特行政總裁華斯基發聲明，呼籲球迷冷靜，「雖然我們對星期五發生的事情很失望，賽後我們已立刻與球證討論過我們的觀點，然後他已表達了歉意，當時就已經解決了事件。雖然失望，但我們不能容忍任何親身或在社交媒體匿名的恐嚇和惡意行為。」