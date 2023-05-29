F1摩納哥站｜突降大雨無阻韋少封王　Tom Holland舒娃驚喜現身

F1（一級方程式）摩納哥站正賽，今季擁有「火星車」RB19的紅牛車隊兩名車手命運迴異。比賽末段降下大雨，韋斯達賓（Max Verstappen）成功擊敗阿士頓馬田的艾朗素（Fernando Alonso）封王，惟其隊友佩雷斯（Sergio Perez）的表現則是另一極端。

Alpine車手奧干（Esteban Ocon）奪得季軍，獲選是日最佳車手；而法拉利則再度陷入混亂，辛斯（Carlos Sainz）首當其衝。



摩納哥站一如以往地星光熠熠，今年現身的除了體壇明星如球星尼馬、謝路美保定、泰拔高圖爾斯、退役網球手舒拉寶娃等，亦有大批影星，包括飾演「蜘蛛俠」而聞名的英國影星湯賀蘭（Tom Holland），他同時負責衝線時搖格仔旗；另外，《魔戒》男星Orlando Bloom等也是座上客，湯賀蘭更與尼馬一同造訪紅牛車房，與領隊漢拿交流，又與眾機械士合照。

湯賀蘭（左）與尼馬（右）與紅牛機械士合照。（Getty Images）

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賽事前半段均是乾地賽，前十名變動不多，在排位賽居首的韋斯達賓一直在第一位領放，慢慢放甩第二的艾朗素，而艾朗素也開始拋離第三的奧干，排第四的辛斯在追逐奧干之時不慎擦撞，失去了部份前翼。

然而賽前天氣預報一早指比賽日或會下雨，比賽展開後不久，各車隊也紛紛告訴車手們預計賽事後段會下雨，到了第50圈左右，車手紛紛報告賽道部份路段有雨，然後雨勢突然加劇，更有路段開始積水，仍在使用光頭胎的戰車紛紛出現險象，「甩尾」、衝入緩衝區等情況不斷出現，到53圈，保達斯和史度爾入站換上晴雨胎，同樣身處下游的周冠宇和艾邦也跟隨，但其他戰車仍按兵不動；同時，與史度爾同隊的艾朗素入站，卻是換上光頭的中性胎。

比賽到第50圈左右開始下演，戰車紛紛入站換上雨胎。（Getty Images）

然而雨勢越來越大，到第55圈出現大規模入站，各車紛紛換上晴雨胎，剛換胎不久的艾朗素、諾里斯和加斯利等無疑「蝕章」，而一直未入站的羅素則因而獲利，省下一次入站時間之下，換上晴雨胎後一度排在第三名，然而他一次犯錯駛入緩衝區，遭奧干和咸美頓爬頭，奧干也因此奪回起步時的第三位；羅素不僅就此失去上頒獎台的機會，也因不安全重返賽道遭加罰5秒。

羅素的犯錯令他失去上頒獎台的機會：

大雨之下，韋斯達賓保持一貫出色的發揮，保住領先奪得摩納哥站冠軍，這場勝利更成為他在紅牛、也是生涯第39次F1分站冠軍，超越華迪爾成為紅牛車隊史上分站冠軍數最多的車手。

但他賽後強調一切都不容易：「因為有落雨的風險，我們一直不能入站換胎，輪胎已經在顆粒化了，要渡過這個階段真的不容易，幸好之後它們的表現回復了一點。但一下雨，用舊輪胎真的很難，我有好多次擦撞到圍欄，尤其在入站前的一圈！就算換上了晴雨胎，還是很滑。」

雖然賽季還未到三分之一，但韋斯達賓三連霸似乎只是時間問題。（Getty Images）

艾朗素無懸念地獲得亞軍，但也不免令車迷設想，若他沒有在初下雨時入站換光頭胎，是否有機會反壓韋少奪冠呢？他賽後強調：「我入站前那一圈，除了7和8號彎，其他位置都是乾的，既然賽道還有99%是乾的，為什麼要換晴雨胎？而且車隊從雷達上看到的數據也顯示雨量不大。」

至於獲得季軍的，則是Alpine的奧干，他在排位賽排在第4，受惠於本來排第3的陸克萊受罰而上升一格，在正賽中最後也成功保住季軍位置，成為Alpine今季第一個頒獎台、也是他生涯第三次登上F1頒獎台。

奧干表現優秀，獲得今季第一個頒獎台。（Getty Images）

另一紅牛車手、矢言要與「韋少」爭奪世界冠軍的佩雷斯，今周則交出災難級表現，他在排位賽Q1炒車導致包尾起步，在正賽中也不斷發生意外，多次與其他戰車碰撞、自己也曾撞牆，最終只能排第16名完賽，一分未得，目前在積分榜排第二，被第一名的隊友拋開39分，也被艾朗素追至只餘12分差距。

至於本來排第4起步的辛斯，最終只能在第8名完賽，他在賽事初段已在追趕奧干時出現小碰撞令前翼受損，在奧干入站後，車隊立刻召他入站但未能成功Overcut對手；下起雨後又自己衝出緩衝區，遭隊友陸克萊超越，最後跌落第8名。他賽後直指下雨之前、第一次換胎時，車隊過早召他入站，「第一次入站的時機令我有點驚訝，當奧干入站時，我本來嘗試留在賽道上久一點，看看會否下雨，入站前的一圈我也造出了一些全場最快的小分段。」

辛斯早段擦撞到奧干：

辛斯直言：「我們要好好檢討，我不知道從外面看起來是怎樣的，但在我而言，我覺得我們能有不同的做法，當我有了乾淨氣流，我的速度就很高，（但卻被召入站）令我更不快。」

下站賽事將在今周末（6月2至4日）在西班牙巴塞隆拿上演。