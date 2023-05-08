F1邁阿密站｜韋斯達賓輾壓全場後上封王　領獎被噓稱「很正常」

F1（一級方程式）美國邁阿密站，兩屆世界冠軍、紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）排位賽雖然不順利，但矢言「最少要拿第二名」的他在正賽極速收復失地，最終奪冠，卻遭現場觀眾報以噓聲，他對此不以為然。



韋斯達賓在排位賽Q3第一次衝圈時失誤，未能造出時間，到再一次造圈時卻遇上法拉利的陸克萊自炒引發紅旗，令排位賽提早結束，「韋少」未能造出有效時間下只能以第9位起步，其主要的世界冠軍競爭對手、隊友佩雷斯則獲得頭位。不過，到了正賽，一切很快都改變。

大批名人及名宿現身邁阿密站：

正賽大部份戰車都以黃色中性胎起步，排位賽失利的韋斯達賓、咸美頓等車手，則以白色硬胎起步，比賽展開後不久，硬胎的表現似乎更勝一籌。雖然初段一直帶頭的佩雷斯，與第二的艾朗素拉開逾3秒差距。

但第9位起步的韋斯達賓不斷刷出最快圈速、逢車過車，到第15圈，連艾朗素也被他輕鬆爬頭，至此「韋少」已升上第二位；同時間，使用中性胎的佩雷斯投訴車胎不濟，入站換胎，韋斯達賓由此升上第一位。

韋斯達賓到第15圈已升上第2位。（路透社）

57圈的賽事中，韋斯達賓一直以起步時用的硬胎跑到第44圈才入站換上新的黃邊胎，離開維修站時排在領先的隊友佩雷斯身後，但「韋少」很快已追貼他，在第48圈稍稍鬥法後，又在直路輕鬆爬頭，重返第一位。三甲位置自此再無變動，韋斯達賓奪冠、佩雷斯次之，阿士頓馬田的艾朗素今季亦第四度登上頒獎台，4站均是獲季軍。

韋斯達賓贏得個人今季第3站冠軍，同時是他F1生涯第38個分站冠軍，追平四屆冠軍華迪爾為紅牛奪得的分站冠軍紀錄；他也為紅牛保持今季5站全勝的走勢，同時是5站中第4次紅牛包辦頭兩位；「韋少」在車手榜榜首繼續領先，與次席的隊友佩雷斯拉開14分差距。

繼開季巴林站後，再出現相同的賽果——韋斯達賓冠軍、佩雷斯亞軍、艾朗素季軍。（路透社）

韋斯達賓雖然跑出精彩的一場賽事，現場觀眾卻在他上台領獎時報以噓聲，而對佩雷斯和艾朗素送上熱烈的掌聲，相信這與現場觀眾的背景有關——邁阿密位於美國南端，地理上更接近墨西哥和西班牙語系的南美各國，不少觀眾都更支持來自墨西哥的佩雷斯、西班牙人辛斯和艾朗素，而韋斯達賓正是他們的頭號大敵。

韋斯達賓個人實力超群、戰車性能更是拋離其他對手，成為許多車迷眼中的「敵人」。（路透社）

不過，韋斯達賓對於噓聲毫不在意，「當我經常贏，（被噓）就正常不過，車迷必然不喜歡常勝的車手。只要我站在頒獎台最高一級，就沒所謂。對我來說，最重要的是我能將獎盃帶回家、而車迷也能回家，度過一個美好的夜晚。」

第五站後的車手前十位：

談到正賽輕鬆超越所有對手，韋斯達賓道：「我一直覺得沒人能擊敗我，但有時其他車手也跑得非常好，就能跑得很接近、甚至是同樣水平、或超越我。最重要的是，每次都要嘗試做到100%完美。」他解釋，「排位賽並不完美，所以今個周末不完美，但賽季很長，我總是嘗試做到完美。」

今站結束後，F1下周末將休戰，然後在5月19至21日的意大利伊莫娜站開始，展開一連三站的歐洲賽站。