F1︱意大利北部暴雨成災 伊莫娜站取消 CEO：正確及負責任決定
撰文：吳慕兒
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意大利北部愛美利亞-羅曼尼亞（Emilia-Romagna）地區暴雨成災，最少3人死亡，區內嚴重水浸。F1原定本周日（21日）在區內上演的伊莫娜站賽事，賽會與當地政府討論後認為無法在安全情況下舉行，同時考慮到區內災情問題，以免賽事分散緊急救援服務資源，周三（17日）宣布取消。
F1指出取消伊莫娜站賽事為「正確及負責任的做法」，在伊莫娜出生的F1主席及行政總裁杜明尼卡利（Stefano Domenicali）感慨，「我在那些城鎮和地區長大，看到伊莫娜和愛美利亞-羅曼尼亞發生的事情，實在心痛。我為遇難者及受災家庭和社區祈禱。」
「對當地社群和F1大家庭內每個人，這是個正確決定。我們必須確保安全，同時不會為當局在目前如此惡劣處境下帶來額外負擔。」F1的決定，在當地本周二及周三發出紅色天氣警報後拍板。
愛美利亞-羅曼尼亞地區廣泛地區受到水浸影響，至少已有3人死亡，當局要求市民移往高地，伊莫娜為區內其中一個城市。
紅牛車隊旗下的F1車隊艾法托利（Alpha Tauri），基地位於愛美利亞-羅曼尼亞大區內另一城市法恩莎（Faenza），車隊發聲明指出，「我們非常關注過去數小時揭示、整個愛美利亞-羅曼尼亞地區因水浸和豪雨造成的嚴重破壞。車隊工廠目前未受影響，我們已做足一切措施，確保員工及他們的家人安全。」
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