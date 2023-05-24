F1｜本田2026年回歸　阿士頓馬田跳出舒適圈爭世界冠軍

雖然本田在2021年宣布離開F1（一級方程式）的舞台，事實上，這間日本車廠依然是紅牛的緊密合作伙伴，紅牛戰車今年的引擎也是以「本田RBPT」的名義，但這段藕斷絲連的關係即將告一段落。

本田今日（24日）宣布，2026年將全面回歸F1，合作伙伴不再是紅牛，而是今年一躍至前列的阿士頓馬田（Aston Martin）。這段新合作關係，隨時在新例執行後創出新局面。



縱然本田曾在2020年宣布退出F1，但他們與紅牛的合作關係維持至今。（Getty Images）

2020年，本田宣布以「2050年達成碳中和」為由離開F1，後來變成換個角色，為紅牛的引擎部門提供技術支援，繼續研發「RBPT」（Red Bull Powertrains），戰車引擎依然掛上本田的名字，並非完完全全脫離F1，而這間日本車廠與紅牛的合作關係至2025年。

本田當日以環保為由「離開」F1，但F1不久後已表示希望在2030年達成碳中和，與本田經營的大方向不謀而合。本田在今日宣布，將在2026年起成為阿士頓馬田的引擎供應商，本田的行政總裁三部敏宏（Toshihiro Mibe）在聲明中表示，2026年的大改例是全面回歸的主因之一。

「F1正邁向可持續的方向進發，這與我們本田的發展方向吻合，繼續以碳中和為目標。在2026年的新例中，引擎講求輕量﹑小型及高性能，相信F1的發展對我們未來有莫大幫助。」

由「GP2」變冠軍引擎

本田在2015年以引擎供應商的身份重返F1，「客仔」麥拿侖當年的表現不理想，艾朗素曾經稱本田是「GP2引擎」（編按：GP2即是F2的前身），實力像是次一級，可想而知當年的實力有多大的距離。2018年，本田終止與麥拿侖的合作後，與紅牛開展合作關係，韋斯達賓在2021年首奪世界冠軍，更在去年打破平治多年的壟斷，贏得車隊總冠軍，足證本田的實力今非昔比。

本田回歸F1的早期，被阿朗素稱為「GP2引擎」。（Getty Images）

參與F1，就算是引擎製造商，也花費不少人力物力，本田前任行政總裁八鄉隆弘決定退出F1，或多或少也與資源有關。不過，本田引擎與紅牛戰車的配搭下，漸見統治力，上年贏得17個分站冠軍，實力顯示拋離其他對手，今季亦5站全勝，已變「火星車」，加上可持續發展的方向，令本田全面回歸F1更加順理成章。

紅牛的戰車，加上本田的引擎，慶祝的畫面今季老是常出現。（Getty Images）

全面回歸F1與阿士頓馬田一拍即合

看到紅牛如此亮眼的成績，本田都不禁心癢癢，一直想找機會重回F1，但紅牛方面早已全力發展其動力系統，加上紅牛與另一大廠福特（Ford）有不少聯繫，無意與本田再度聯手。

本田不愁下家，據悉曾與麥拿侖及麥拿侖會面，但最終選擇了今季彈起的阿士頓馬田，相信這個雙贏的方案。

阿士頓馬田及本田今日在東京宣布在2026年起合作。（Twitter截圖）

老史杜爾（Lawrence Stroll）作為主席的阿士頓馬田，在合作聲明中表明，與本田的動機﹑決心及野心一致，相信將為車隊帶來成功。老史杜爾的野望，人所共知，向着世界冠軍進發。

不論是阿士頓馬田，或是前身的印度力量或RacingPoint，一直與平治合作，使用該間德國車廠的引擎。雙方是對手，也是消費者與供應商，這段雙重關係箇中的利益千絲萬縷，阿士頓如今暫列車隊榜次席，以6分領先平治。若果平治不敵「客仔」阿士頓馬田的話，這支老牌車隊顏面何存。

轉與本田合作，或許為史杜爾父子達成世界冠軍夢。（Getty Images）

人不為己，天誅地滅，平治交出弱版引擎予阿士頓馬田，牽制對方的實力也有機會，長遠而言，在平治旗下並非最佳選擇。要衝擊冠軍，必先找個為車隊度身訂造的引擎製造商，有心回歸的本田出現在眼前，當然是個不能錯過的機會，故此雙方一拍即合。

改例往往是大洗牌的大好機會，阿士頓馬田如今跳出舒適圈，棄平治，取本田，是否成功在2026年就會揭盅。

阿士頓馬田今季4次登上頒獎台。（Getty Images）

今季F1完整賽程：