F1摩納哥站｜排位賽法拉利累陸克萊受罰　韋少神奇演出勇奪頭位

F1（一級方程式）摩納哥站，法拉利魔咒未除，主將陸克萊多年來在這一站都連遭厄運，今站也不例外，更是因車隊的大意而受罰，連對手也直言「搞不懂」。

而韋斯達賓則再度展現兩屆世界冠軍的實力，力壓另一兩屆世界冠軍艾朗素，登上頭位。



由於摩納哥站路窄彎多，除非雨戰等特殊情況，否則極難在賽道上爬頭，過往車隊多是利用Overcut（比對手遲入站換胎，利用對手入站的時間使用舊輪胎造出更快時間，借此在入站後超越對手）等戰術提升排名，因此排位賽成績極度關鍵。

排位賽甫開始，上季的摩納哥站冠軍、紅牛車手佩雷斯便犯錯自炒，篤定包尾起步。他的隊友韋斯達賓，則跟他恰恰相反。

戰力突出的AMR23加上艾朗素這個組合，經常成為紅牛的最接近挑戰者。（Getty Images）

排位賽Q3，變成「韋少」、阿士頓馬田的艾朗素和法拉利的陸克萊鬥法。最後一次造圈，艾朗素以1分11.449秒的時間一度排在頭位，他以0.022秒之差力壓第三位的陸克萊；韋斯達賓是三人中最後一個完成快圈，他在賽道三個部份中，在第一部份（S1）和第二部份（S2）後仍落後艾朗素0.204秒之多，正當以為他無法反壓對手之際，他卻在S3交出驚人表現，最終以0.084秒之差擊敗艾朗素登上榜首，鎖定頭位，令人驚嘆。

韋少在S3反壓對手的片段：

陸克萊在拍完排位賽三甲的合照後，卻被裁判傳召，原來他在Q3中曾意外阻擋正在造快圈的麥拿侖車手諾里斯，最終陸克萊被判罰退3格，要由第6位起步；表現出色排第4的Alpine車手奧干，則因而升上第3位起步，有望今季首次登上頒獎台。

陸克萊常常在摩納哥站遭遇厄運。（Getty Images）

然而陸克萊受罰，似乎很大程度是源自車隊的錯誤，被他阻擋的諾里斯賽後受訪時表示，已聽過當時陸克萊與車隊的無線電，「聽他們的無線電，他們（法拉利工程師）只是不斷告訴他韋斯達賓造出的時間，而沒有留意過有誰在他後方，我真的搞不懂他們。但事情就是發生了。」

已數不清陸克萊是第幾次因車隊的犯錯而被連累。（Getty Images）

陸克萊在家鄉摩納哥總沒有好結果：2021年，他在Q3自炒後頭位起步，卻在正賽出發往起跑格時才發現戰車內有部件被撞壞而無法參賽；去年在摩納哥站奪得頭位，但因為車隊入站策略混亂，他最終連頒獎台也上不到；今年排第3位，本來大有機會登上頒獎台，然而又一次因為車隊的犯錯令他或許又一次無緣在家鄉獲獎，難怪他也不禁在Twitter貼出一張「哭泣的小孩」惡搞圖，表達心情。

同日稍早的第三節自由練習中也出現有趣場面，平治的七屆世界冠軍咸美頓不慎炒車，由於蒙地卡羅賽道的特殊環境，戰車需由吊車經空中吊走，然而這架W14被吊起時不僅左搖右晃，令平治上下膽戰心驚；禍不單行的是，W14今站才作出大更新，但在這一代地面效應戰車中，最為關鍵、也最為機密的車底構造，也因此被看得一乾二淨、更拍下高清圖片。其後在排位賽中自炒的佩雷斯，令紅牛的RB19戰車落得同樣下場，車底同樣被拍下高清照，相信會成為對手研究的重點。