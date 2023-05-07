F1邁阿密站｜陸克萊自炒韋少受害　佩雷斯勇奪頭位　咸美頓Q2止步

F1（一級方程式）美國邁阿密站排位賽，出現意想不到的賽果，兩屆世界冠軍韋斯達賓（Max Verstappen）在三節自由練習都展現壓倒性速度，最終卻因法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）炒車，未能造出時間。

平治車隊亦遇上阻滯，七屆世界冠軍咸美頓在Q2已出局。



F1美國分站近年成為名人熱點，邁阿密站周六已出現兩大富豪身影——亞馬遜（Amazon）和藍色起源（Blue Origin）的創辦人貝索斯（Jeff Bezos），及Tesla、SpaceX的行政總裁兼Twitter擁有人馬斯克（Elon Musk）。

排位賽在衣香鬢影中展開，今季相當疲弱的麥拿侖兩車都在Q1出局，威廉士的沙根特、艾法托利的角田裕毅也未能晉級，比較令人驚訝的是阿士頓馬田的史杜爾同樣出局。

馬斯克現身紅牛車隊車房。 （路透社）

Q2被淘汰的車手當中，最令人訝異的一位無疑是咸美頓，他僅排第13名，是他生涯中在美國分站的最差排位。他賽後狠批車隊的策略，認為車隊太遲讓他離開車房，使他未能趕及將讓輪胎進入適當工作溫度，「若車子夠快，當然可以放鬆一點在最後一刻才出發。但其實我們早已知道進入Q3的機會只得一半，所以我們的時機本來就要夠準確。」

平治領隊禾夫也認同威美頓的說法：「沒什麼好說的，戰車就是不夠快，令他（咸美頓）在熱身圈時陷入這種情況，令他無法好好暖胎，令整個情況更差。」

咸美頓Q2出局，無疑非常失望。（路透社）

來到最後一回合的Q3，第一個快圈，韋斯達賓已曾犯錯，他放棄了該圈、回到維修站，而陸克萊第一圈的時間也未如理想，只能排在第7名，而隊友辛斯則排第3，似乎也令他更心急希望改善時間。

最後一次造圈，陸克萊在7號彎失控衝出賽道、越過寬闊的緩沖區、撞向防撞欄，當時Q3只餘下1分36秒，賽會宣布排位賽不會重啟。當時「韋少」被逼中止快圈，意味他無法造出有效時間，只能以第9名完成，排在完全沒有離開過車房的愛快車手保達斯前面。

有人愁也有人歡喜，韋少的隊友佩雷斯在第一次造圈時排頭位，賽事不再重啟，意味他成功保住頭位，而第二到第五位車手均創下今季最佳排位——第二名是亞士頓馬田的艾朗素、第三位是法拉利車手辛斯，第四位亦有驚喜，由哈斯車隊的麥奴臣獲得，第五位則是Alpine的加斯利。

佩雷斯（中）Q3跑出精彩的第一圈，最終受惠紅旗而保住頭位。（路透社）

紅牛領隊多怨言 韋斯達賓：是我自己的錯

韋斯達賓未能造圈，令紅牛領隊相當不滿，認為賽會在陸克萊炒車後約20秒才出示紅旗，不夠及時，「若當時立刻暫停比賽，還有機會讓車手再造一圈，第一圈造不到就是會面對這種難題，佩雷斯做到、而且造出一個很好的圈，我們快為他的頭位開心，但沒能讓兩架車都進佔前列，實在可惜。」

而韋斯達賓則着眼於自己的錯誤，道：「這當然是我自己犯的錯，嘗試推到極限、卻犯錯，因而要放棄那個快圈。（當未能造出時間）就要靠運氣，希望不要出現紅旗，但街道賽就是會出現這種事，所以我只會對自己生氣。」不過他對正賽也未絕望，「是我令自己陷入困境的，（正賽）最少要拿到第二名。」

事實上，陸克萊在周五自由練習時，已曾在同一地方炒車，而在上一站巴庫站的排位賽Q3，也是因為他炒車而引發紅旗，連番犯錯之下，陸克萊受訪時不斷自責：「排位賽是我的強項，當然我會在Q3冒更大的險，10次當中有9次都能獲得回報，但今個周末我已經炒了兩次車，我絕不想交出這種水平的表現。」他續道：「我真的對自己好失望，Q3第一圈本來跑得很好，卻在最後一個圈鎖死了輪胎，那就沒有意思；第二圈，就撞牆了，我真的很恨自己。」

陸克萊連環犯錯，非常自責。（路透社）

邁阿密正賽起步格：