跑手施性概跑步機完成100公里　父親節前展現超馬的意志

「飛越啟德」將於6月10至11日舉辦全港首個室內超級馬拉松接力比賽「100KM跑步機慈善挑戰賽」，設父子、父女和三代同堂組以預祝父親節。

身為人父的超馬跑手率先於周六（27日）以10小時52分鐘，於跑步機上完成100公里。



超級馬拉松活動「100KM跑步機慈善挑戰賽」前，13年來累積跑步里數達7萬6千多公里的超馬跑手施性概（施sir），他率先以10小時52分鐘於跑步機上完成100公里。

施Sir自2006年為減肥而開始跑步，但鍾情長距離始於2010年：「有次我由青衣跑到深井，發現前面有路，然後再跑到青龍頭、元朗，才發現跑步旅行這件事好適合我。」自此他習慣當跑步是「眼睛去旅行」、由朝跑到晚，餓了就吃飯，有風景也會停下拍照的日常。

超馬跑手施性概率先以10小時52分鐘於跑步機上完成100公里。（張倩儀攝）

施Sir在跑步機上邊跑邊受訪，當時他已跑到30多公里，他坦言雖然鮮有踏上跑步機，但跑了一段時間後，已經有點心得：「雖然沒有風景會有點悶，需要和自己對話，不過補給方便，有風扇在旁可以幫助散熱，跑快跑慢可以自由選擇。」無論跑機還是跑街，他都覺得能跑是福，「只有身體健康、家中沒有麻煩事才可以做運動」，所以他也樂於將「幸福」帶給他人。

超馬跑手的教學日常和親子活動

任教特殊學校的他，除了跑步也熱愛行山，因此施sir會帶輕度智障的學生上山挑戰自己，建立自信心：「我已經帶學生們行了十年毅行者，因為對於學生來說，他們沒有活動，可以出去訓練就會很開心，所以有訓練就一定會到。」而10歲的兒子，近年也會上山陪行和支援，年紀小小已經能陪同完成最後20公里的路程。

所以，施sir的親子活動自然也離不開運動，他認為人生道理全憑身教，與兒子走遍環港島、四徑、大帽山，到現在訂下了共同行完100座山的目標，施sir表示：「（活動過程）教會他很多事全憑意志力，盡量去試。」

「超馬」另一種堅持的展現。（張倩儀攝）

「100KM跑步機慈善挑戰賽」設父子、父女和三代同堂組。（張倩儀攝）

「100KM跑步機慈善挑戰賽」設有父子、父女和三代同堂組，於20分內進行跑步機接力跑，大會表示會將跑手們兩天累積的跑步里數轉化為卡路里，捐贈約14萬卡路里的食物予慈善機構。

飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽



日期：2023年6月10-11日

時間：09:00-19:00、08:30-19:30

地點：荷里活廣場明星廣場

