行路Fantasy｜濕地公園親探貝貝近況　遊覽物種多樣的西北後花園

網上近日出現「貝貝」近照，由當年的小灣鱷長大為成年鱷魚，有網民留言「好醜樣」，又指貝貝已是「孤獨老人」。

貝貝昔日不知何故身在香港，到2003年首度現身山貝河，後來被生擒並飼養於濕地公園，牠的命運從來身不由己，何必還要留言揶揄牠？碰巧跟牠作為同區街坊，在「行路Fantast」第一季最後一集，決定步行到濕地公園，看看貝貝近況。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



棒球｜日本守護神山崎康晃重生記 經歷失去再堅持 為的就是那個她

山﨑康晃最高第六輪行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

【以下為天水圍T Town至濕地公園的散步路線介紹，往下閱讀有地圖及路線資料】

香港久不久就有鱷魚出沒，近廿年來就有五條，包括早前於八鄉蓮花地被居民發現的雌性暹羅鱷。貝貝可說是香港鱷魚新聞的元祖，2003年11月被發現於山貝河，由於貝貝神出鬼沒，大家最初半信半疑，最終由專家確認，便展開歷時7個月的捉迷藏。當時政府特地邀請澳洲專家John Lever及「番禺鱷魚釗」來活捉貝貝，但兩人均無功而還，最終貝貝卻不敵價值80元、由漁護署自製的陷阱。

延伸閱讀長知識：本港20年來五度發現鱷魚 最轟動03年小灣鱷「貝貝」

這條小灣鱷來歷不明，外界估計牠是非法進口寵物，一是離家出走，一是體形漸大被主人遺棄。政府更特地為牠舉辦命名比賽，最終「貝貝」在1600個提名中脫穎而出，貝貝亦於2006年搬入香港濕地公園的貝貝之家，不知不覺已住了十多年。

【天水圍及濕地公園散步路線/行路Fantasy】見到貝貝嗎？就在中間那堆草下面。

【天水圍及濕地公園散步路線/行路Fantasy】貝貝竟被網民指「好醜樣」，慘。

適逢近日香港鱷蹤再現，加上早前有人上載貝貝近照到社交網站，卻引來「好醜樣」、「孤獨老人」等批評，所以今周決定「近近哋」，從住所附近步行到濕地公園遊一圈。

可惜由於事務繁忙，沒有足夠時間完整地繞一圈，只逛了半個濕地公園，到了蝴蝶園一帶就要離場，但總算在公園入口訪客中心附近見到貝貝。

遊園當日天氣炎熱，貝貝躺在較為接近水面的石頭乘涼，到我遊完半個公園再來，牠繼續保持原狀，相信沒有動過一毫米。起初還有點羨慕貝貝，有吃有住無憂無慮，但想到牠廿年來或許只有在山貝河那七個月能夠自由自在生活（間中還要面對鱷魚專家的挑戰），被活捉後再搬進貝貝之家，就一直在這925平方呎裏渡餘生，牠一生都身不由己。是安逸過活的籠中鳥幸福，還是翱翔天際的大麻鷹自在？各人自有選擇，或許貝貝也心中有數。

+ 4

重溫山﨑康晃最高前五條路線：

行路Fantasy｜不自駕的沖繩自由行 從散步感受日本特色運動旅遊

行路Fantasy｜橫濱景點馬車道紅磚倉庫 散步半天走過百年歷史

行路Fantasy｜從花墟出發鬧市後花園 在九龍塘自由呼吸3600秒

行路Fantasy｜從上環樓梯街感受痠軟疲倦 遊走市區也能好好行山

行路Fantasy｜忙碌中健步上環中環金鐘灣仔 高質咖啡完美作結

說回步行路線，我由天水圍北最大型商場T Town出發，穿過天富苑通道到達天秀路公園，再沿天秀輕鐵站走過行人隧道，便到達濕地公園。公園盡量保持自然原貌，濕地生態也頗有趣，沿路細心發掘，見到不少淡水魚、泥蟹、青蜓、蝴蝶和各種各樣的植物。由於時間不夠，從訪客心中走到蝴蝶園後就要折返離園，但離園後我沒走原路，轉右沿濕地公園路入天影徑，沿住河邊直走，到天華路後經天恩邨返回T Town，完成今次步行之旅。

「行路Fantasy」這個散步遊戲，從三月開始至今，每個參賽者都行了六條路線，大家各有喜好，路線極具特色，像信號山喜歡探訪舊公共屋邨，腐能量寶寶擅長鑽進鬧市中的寧靜角落喘口氣，田泰安生日快樂因此成為東九龍步行專家，咖哩山似乎也行遍整個大埔，閒人止步更發揮「掌故王」本色，用雙腿告訴我們香港歷史，在此也必須感謝蛋叮的「叮」，辛苦小狗行了這麼多。

至於我的路線，由於後來事忙並漸漸荒廢行路大業，所以基本無甚特色可言，但能在最後一集遊走自己居住的社區，其實挺有意思，畢竟我們每天營營役役，實在忽略了身邊許多大小有趣事，希望大家躲在冷氣房同時，也能下定決心，每周抽空散步，感受日漸消逝的美好事物。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

【天水圍及濕地公園散步路線/行路Fantasy】是安逸過活的籠中鳥幸福，還是翱翔天際的大麻鷹自在？各人自有選擇，或許貝貝也心中有數。

【天水圍及濕地公園散步路線/行路Fantasy】公園附近全是樓盤，身邊美好事物都在悄然流逝。

【天水圍及濕地公園散步路線/行路Fantasy】藍色線為去程，紅色線為回程。

路線：T Town > 天富苑 > 天秀墟 > 天秀路公園 > 天秀輕鐵站 > 行人隧道 > 濕地公園 > 濕地公園路 > 天瑞徑（河畔） > T Town

時間：1.5小時

步數：8622

難度：1/5

時間／天氣：中午﹑炎熱

數據由Apple Health提供



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第6輪賽果。（01美術製圖）

行路Fantasy更多推介路線：