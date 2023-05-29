行路Fantasy｜維港海濱漫步　由西環到北角　細賞香港發展之母

上回閒人燃燒生命式行了十幾公里，早已決定本輪要休養生息，結果途經維港海傍，見到美妙風景，於是拍下照片作預告。沒錯，本輪路線就是要看看這個香港發展之母—— 維多利亞港。



【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



要說維多利亞港是香港一切發展之母，閒人認為絕不為過。由小到大，小學社會科教科書都會告訴你：「維多利亞港水深港闊，多大的船也可以通過或停泊」，絕對是香港開埠至今發展成功的基石。

維多利亞港是香港發展成功的重要基石。

今次路線簡單，皆在悠閒地海濱漫步，可惜天公不造美，一開始時天陰有微雨，維港兩岸都灰濛濛，沒有甚麼景緻可言，不過勝在令氣溫下降，行起來也覺涼爽。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

閒人止步行路Fantasy第7輪資訊一覽。（01美術製圖）

行路Fantasy介紹1｜步行既簡單又好處多 真正男女老幼做得到

行路Fantasy介紹2｜以步行決勝的遊戲 6+1個奇人異士參賽者簡介

維多利亞港全景，無論天陰還是天晴，也有一種獨有魔力。

閒人今次由西環尾起步向東行，未到海濱之前，先到附近一個過去數年當紅的打卡位置看一看，果然求其一個平日也人山人海，無論路邊或馬路中心也堆滿人在拍照，都唔知有乜好影。

無端端就成為了打卡熱點的海傍：

接着回歸正途，穿過平時很多人觀賞日落的位置，現在有工程進行被圍封了，經過卑路乍灣巴士總站後，便到達卑路乍灣海濱長廊入口。

不少遊人會在岸邊看海。

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由於西區公眾貨物裝卸區不准進入，所以要走城西道前往中西區海濱長廊。

離開卑路乍灣海濱長廊，由於貨物起卸區不能進入，於是取道城西道，很快便來到今次路程其中一段主菜：中西區海濱長廊。這條長廊由電車廠路口直出海傍位置起步計，至中環政總附近才完結，中間有多個分段。第一段為西區副食品批發市場段，由起點一直走到豐物道海濱休憩用地，連接中山紀念公園。

中西區海濱長廊入口有特色。

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本來場內豐物道海濱休憩用地有一渠管遊樂場設施「捐山窿公園」，由香港學生及年輕設計師設計，旁邊設4間貨櫃屋，用作藝術展覽，繪本玩樂館和親子工作坊之用。閒人家中小孩都很喜歡到那裏玩耍，但相關設施由2019年啟用開始，只開放了3年，就於去年底起被鐵皮重重包圍，令習慣在海濱散步跑步的市民，被迫堆在一個狹小的通道內穿梭，非常不習慣。

「捐山窿公園」的本來面貌。

「捐山窿公園」現時已被圍封等候改建：

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有指是政府去年斥資近2.1億改建附近一帶休憩用地，現在被鐵皮圍封的地方，會改建成新西營盤海濱公園。未來新公園建成後是如何面貌，閒人不得而知，但現時這種朝令夕改的社區發展方向，和劣幣驅逐良幣的風氣，閒人覺得相當垃圾。

中山公園的孫中山像。

中山公園地面上有中山史蹟徑的資料：

走過中山公園後，便來到了上環段，這段路要穿過信德中心及港澳碼頭建築物下面的馬路，連接至中環碼頭海濱長廊。這一段會橫越中環10個碼頭，到達現時中環地標摩天輪。

中區碼頭放題：

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摩天輪近年已成為中環新地標。

這段路是閒人平常跑步必經之地，也是核心外圍聆聽演唱會的最佳路段，近期多個演唱會日間進行綵排時閒人也路過，一邊跑一邊哼歌，一樂也。這一路段也是中環至灣仔的共享單車路段，兩邊都可以租單車在路上穿梭，不過路面設計也是天才出品，因為行人、單車和寵物也是共用同一路段，所有使用者都必需小心行走。

中環海濱有機會行人、寵物和單車爭路：

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經過金鐘後，便進入了灣仔海濱長廊。沿這段路一直走，景觀開揚，好像閒人這天由天陰走到天晴，所謂「朝而往，暮而歸，四時之景不同，而樂亦無窮也」，望着美麗的維港景色，令人豁然開朗。

路上一個絕佳廁所位。

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日日運動身體好，男女老幼做得到。

一直往前走，便走到下一段灣仔臨時海濱花園，這個區域正正是會展新翼填海而成的人工島凸出地方，閒人一般時間都會走最外線，除了繼續享受海景放題外，也避免打擾了一眾老紅書老紅帽遊客們，在金色的地標附近打卡的雅興。

天色不佳，也是一種景色。

即睇閒人止步過往5條推介路線：

重拾維城足跡 淺談四環九約 今日風景尋覓往日情

踏上成長路 回望人生上半場 一封給中西區的情書

銅鑼灣懷古 念消失的物事 嘆人生有太多下落不明

逆走廣東道求存樂活虛榮殊途同歸 跑一趟生命之旅

賞花鳥蟲魚購波鞋潮物 旺角5街享受平民化玩物養志

遊人對救援直升機降落總之充滿興趣。

經過這個打卡位後，在眼前的是灣仔海濱長廊的另一段，這段新建成的海濱路段，有大量長椅和涼亭，並包裝成渡輪碼頭畔主題區，有很多用灣仔街道和景點名字設計成的燈箱作裝飾。

路旁有展示牌講述灣仔填海歷史：

+ 1

灣仔海濱利用街名和景點作為裝飾：

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前行不久經過重置的新灣仔碼頭後，左邊有寵物公園，右邊則有由舊巴士總站改裝成的維港兒童自駕遊的小朋友賽車場。

寵物公園和小朋友自駕遊各據一方：

+ 7

幸好天公造美，由天陰行到放晴。

之後一直走在灣仔北海濱長廊，地上及圍欄設置了插畫家麥雅端創作的Chocolate Rain主題作品。而維港岸邊亦有「海岸堤階」主題區，並提供20艘限定「維港鴨仔船」供遊人使用。

+ 7

在鴨仔船旁邊遠望，見到香港遊艇會，旁邊有路繞過紅隧出入口，接口告士打道和維園道另一端。經過怡和午炮前行，是銅鑼灣活力避風塘主題區。

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之後轉入興發街再度走至海旁，就見到炮台山海傍的東岸公園主題區。主題區的最大特色，是設有第一條於維港內而又向公眾開放的防波堤。防波堤長約100米，遊人可在防波堤末端360度欣賞維港景色，其上矗立的中環灣仔繞道東面排風口，也為配合海濱景緻而經過特別設計，曾於外觀設計比賽獲獎。

東岸公園成為海旁新地標。

+ 2

離開東岸公園後，穿過油街實現藝術實驗空間後，就到達今次路線終點北角海濱公園。

+ 2

下午夕陽映照下，在海旁行走是難得的閒適。

#哪個時勢能沒有歌 ：

《這是我家》（節錄）（1986年）



高高廣廈 曲曲海岸

真優美 多優美 是我香港

尖沙嘴散步 筲箕灣眺望

海的美 山的美 呈奉歡暢



路線：堅彌地城新海傍 > 卑路乍灣海濱長廊 > 城西道 > 中西區海濱長廊 > 灣仔海濱長廊 > 灣仔臨時海濱花園 > 鴻興道 > 維園道 > 活力避風塘主題區 > 興發街 > 東岸公園主題區 > 屈臣道 > 電氣道 > 油街實現藝術實驗空間 > 城市花園道 > 和富道 > 糖水道 > 北角海濱公園



時間：約3小時40分

步數：17678（Apple Watch Series 6作紀錄）

難度：1/5

時間／天氣：下午，初時天陰有雨，後轉晴天



【總結】6條路線，1個信念

「行路Fantasy」至此進入尾聲，閒人將過去6條路線一併放在地圖上展示，發覺自己仍有不足之處，原來自己對香港的研究仍然未夠廣及深，只行了港島及九龍半島西面，港島東、大龍東及新界仍未涉足，閒人希望繼續自我增值，進一步加深對香港的認識，希望假如「行路Fantasy」有第二季時，會繼續為香港的美好留下點點足跡。

閒人止步在行路Fantasy中的6條推介路線一覽。

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第6輪賽果。（01美術製圖）

更多本輪「行路Fantasy」路線：