行路Fantasy｜大埔三門仔感受漁村寧靜　一段為大局而犧牲的歷史

今次帶大家由大埔市區出發，經過大埔人跑步勝地，行到充滿漁村風情的三門仔，遠眺慈山寺觀音像。比起遊人如鯽的大美督，三門仔少一分吵鬧，多一點平靜，被大海環抱其中，是個舒展身心的好地方。

三門仔亦見證住一段大埔人以大局為重而搬村的歷史。在60年代，村民因為政府興建船灣淡水湖而不得不搬遷，離開原來的聚居地，被安置到如今的三門仔新村。



真的，每次行大埔都會撞到貓咪。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（逢每周一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



行到最後一輪的「行路Fantasy」，繼續帶大家行大埔，用雙腿去探索這個兼備城市繁華與郊野恬靜的社區。今次的起點是富善邨，區外朋友可以在大埔墟港鐵站轉搭K17接駁巴士到總站下車，或者搭73X、75X的巴士路線。至於目地的則是三門仔，全程約行7公里，包括觀光拍照時間，宜預留2小時行路。

「咖喱山」今期的行路路線。（01美術製圖）

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

今次的目的地是行去三門仔。

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穿過富善邨及完善公園，橫過完善路，沿大發街走，至馬路彎位，進入大埔海濱公園。我習慣將海濱公園分為兩部分，一是近林村河口，入面有大量設施及景點，上條路線帶大家兜過圈，另一是大埔工業邨以南的海岸，今次帶大家去行一行。

+ 3

大埔跑步勝地：海濱公園

這是一個約1公里長的狹長公園，以行人路及單車徑貫穿，沿路有涼亭及健身設施，還有一座大型觀景台，其實這是為一年一度端午節龍渡競渡而建設的看台。在絕大部分日子，這個觀景台是大埔街坊吹水及HEA的勝地，三五知己結伴行公園傾心事。

大埔海濱公園是大埔的跑步勝地，路闊景又靚，一條大直路。

+ 2

我很少慢走這段1公里的路，較多是跑步。行人路每隔100米就有一個牌，標示距離，方便計數，而且路闊不用避人，景靚賞心悅目，一條大直路，是大埔的最佳跑步之地。放眼望去，對面是吐露港公路，公路後的是鹿山，目光往前瞧去，可望白石角科學園及中文大學，馬鞍山的山與城市景色亦映入眼簾。

海濱公園對面的吐露港公路及鹿山。

大埔工業邨齊齊搶人才

行到「孖亭」，顧名思義，就是兩個打孖上的涼亭。穿過孖亭中的行人路，走出大景街，至街口轉左接大喜街，再轉右接大貴街行到盡頭，穿過大埔工業邨。行經工業邨的廠房，見到各廠都努力搶人才，皆在門外貼上招聘廣告。工業邨沿路都有巴士站，有需要可以提早搭車離開。

+ 1

沿大貴街行，一瞥左方高聳的東方報業中心。令人皺眉的污水廠臭味，漸漸變成芳香的焗麵包味，原來行到美心食品的廠房。接下來，又換成另一種吸引的香氣，那是曲奇餅的味道，原來旁邊的是奇華餅家的廠房。

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行到奇華，代表已抵汀角路，不用橫過馬路，轉右沿單車徑走即可。經過大埔東消防局，開始上斜。這段斜路是踩單車入大美督的必經長命斜，每次踩到這裏，都卯足力量，一口氣衝上去，若果中途停下來，就很難再啟動。今次換個方法，走行人路上，也不是太吃力。一會兒，上完斜路。

+ 1

對正水泥廠的比華利山

走過白千層林蔭下的大道，至雅景花園，昔日的豪宅大多略顯陳舊。沿汀角路旁行，至路口轉右，不用過馬路，入三門仔路。馬路對面的是密密麻麻的比華利山住宅，實在不明為何這也算豪宅，因為一街之隔就是水泥廠。哪有豪宅會對正水泥廠！門前天天會有絡繹不絕的水泥車經過！

比華利山對正水泥廠。

密密麻麻的別墅。

由汀角路到三門仔皆有巴士站，若天氣突變，可以隨時搭車離開。因為政府正興建單車徑由汀角路駁入三門仔，到處整路封路，所以我轉入漁安街，經過魚類批發市場後，接回三門仔路。若單車徑落成，相信周末假期會有更多遊人踩車入三門仔遊覽。橫過沙欄路，踏足堤上馬路，眼前的是三門仔地標藍色教堂及十字架。

這座教堂及十字架可說是三門仔的地標。

直望慈山寺的觀音像。

行入三門仔 十字架遇上觀音像

望往左方，那是船灣海，對岸的是汀角，遠眺慈山寺的觀音像。這個觀音像隔海望十字架的畫面幾有趣。這天陰雲密佈有微雨，屏風山、黃嶺、八仙嶺俱被一層白茫茫遮掩。望往右方，則是三門仔新村對出的船灣避風塘，塘內泊滿船隻，有漁船，也有遊艇。

+ 1

先帶大家行去一處觀賞觀音像的好地方，經過五旬節聖潔會三門仔堂及暉曜花園大門，在皇朝漁苑酒家前的馬路轉左，落斜至盡頭，有個岸邊的停車場。行出碼頭，眺望觀音像。雲霧與海水之間，潔白無瑕的觀音像背後翠綠山脈，祥和地俯瞰這片如鏡平靜的內海。看另一邊，翠綠的洋洲小島後，橫臥着船灣淡水湖的大壩。

從三門仔遠眺慈山寺的觀音像。

原路折返，上斜又見皇朝漁苑，這間酒家價格昂貴。在酒家的另一邊，斜路上有間聯益士多，需要補給或吃點東西的朋友，有個較便宜的選擇。沿巴士站旁的樓梯，走往三門仔新村。既然有新村，那麼舊三門仔在什麼地方？

酒家旁邊有士多，貴有貴食，平有平食。

三門仔新村是行入馬屎洲的必經之地。

舊三門仔已為水塘犧牲

現在的三門仔其實叫鹽田仔，而以前的三門仔就在船灣淡水湖。三門仔的原址大約在今日的船灣淡水湖白沙頭洲。未建水壩前，在白沙頭洲與伯公咀之間有兩個小島，形成三個出海口，三門仔故而得名。在60年代，政府要興建船灣淡水湖，把整條三門仔村搬到鹽田仔，並建了兩層平房，供該村的漁民居住，新村在1965年開幕。

從前的三個出海口，皆已成為歷史，白沙頭洲及伯公咀現已由水壩連接，成為船灣淡水湖的一部分。

三門仔舊址與舊照片。

三門仔新村有碼頭，也有山徑連接馬屎洲，現已是一個郊遊的休息站，村內有公廁及士多，入面還有間大埔地質教育中心。雨愈下愈大，而且大埔地質教育中心只於周末及周日開放，所以我在碼頭溜達一會，看了看避風塘景色，就原路折返三門仔路，回去搭車離開。

+ 1

行完三門仔，可以搭專線小巴20K離開。

在三門仔可以選專線小巴20K或者74K巴士回去大埔市區。搭車途中，想起大埔還有另一群人因為政府興建船灣淡水湖而搬村，他們是大埔船灣六鄉的居民。

散步當日天氣陰沉，擇日陽光普照，補回六鄉新村的照片。

船灣六鄉與三門仔的不同選擇

六鄉乃指小滘、大滘、金竹排、橫嶺頭（與橫嶺背）、涌尾及涌背6條村落，舊址分佈於如今船灣淡水湖的北岸，部分已被水塘淹沒。

與三門仔的居民不同，當年的六鄉村民沒有搬遷到其他鄉郊地方維持原有的農耕捕魚生活，而是遷入大埔墟過新生活。政府在大埔墟填海，興建了13座四層高的住宅安置村民。每名年滿16歲的男丁可分獲一層，有村屋業權的戶主加配地舖一間。

在大埔墟的六鄉村公所。

搭到廣福道下車，就可以參觀這條在大埔鬧市中的六鄉新村。那裏如今還有一間六鄉村公所以及重建了涌背村的李氏宗祠。在寶鄉街的另一邊，有間前六鄉新村公立學校，現已變成六鄉學習園地，那裏有時會舉行寵物市集。

在地舖之間有間李氏宗祠。

大埔的三門仔是個獨特的地方，堤接沙欄，兩水夾岸，北朝黃嶺群山，南臨吐露海港。船灣淡水湖的興建改變了人與地方的歷史，三門仔村民遷居入住，築起避風塘，變成一條具規模的漁村。漁村以外，有粉色的別墅暉曜花園，有藍色的教堂建築，高聳的十字架成為象徵。

平時只會去大美督的朋友，下次不妨考慮來三門仔一看。回程的時候，還可以看看大埔墟的六鄉新村。

這次散步的路線圖，由富善邨行到三門仔。

路線：富善邨 > 大發街 > 大埔海濱公園 > 大景街 > 大喜街 > 大貴街 > 汀角路 > 三門仔路 > 三門仔

時間：約2小時

步數：9,649

難度：2/5

時間/天氣：下午時份、微雨



更多數據：

平均溫度：29度

燃燒卡路里：532大卡

平均心率：109/每分鐘



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire記錄

行路Fantasy第6輪賽果。（01美術製圖）

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



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