英甲附加賽｜錫周三加時絕殺班士利升班　入球功臣父親神預言應驗

英甲附加賽決賽，班士利與錫周三爭奪來季最後一個英冠席位，兩軍激戰120分鐘，直至完場前一刻絕殺對手，錫周三相隔兩季重回英冠。

錫周三的祖殊韋達斯成為升班功臣，頭槌一箭定江山，他更複製了父親15年前的奇幻一刻。



錫周三與班士利在溫布萊球場爭奪下季英冠最後一個升班席位，兩軍今仗不乏機會，全場合轟31次埋門，但遲遲都找不到入球，雙軍需要進入加時決勝負，120分鐘過後，兩軍依然互無紀錄，正當以為要互射12碼之際，錫周三的祖殊韋達斯（Josh Windass）頭槌建功，123分鐘攻入全場唯一入球，錫周三最終一球絕殺班士利。

錫周三驚險取得升班資格，與普利茅夫及葉士域治攜手升上英冠。祖殊韋達斯賽後坦言，今仗兩軍發揮同樣水準以下，只是他們幸運地取得奠勝入球。

（Getty Images）

無論球賽水準如何，但入球就是入球，祖殊韋達斯的頭槌毫無疑問是錫周三今季最重要的入球之一。祖殊韋達斯在升班附加賽建功，一嘗成為升班功臣的滋味，就像複製父親甸恩（Dean Windass）15年前的經歷一樣。

2008年英冠附加賽，侯城與布里斯托城爭奪升班資格，甸恩韋達斯上半場38分鐘在禁區頂球不着地抽射破網，助侯城力克對手升班。想不到15年後，兒子有機會在升班附加賽複製父親的歷史做功臣。

（Getty Images）

甸恩韋達斯今仗亦是座上客，親眼見證兒子奠勝做功臣，他都倍感安慰，賽前他預測戰果，直言：「（錫周三）1：0，韋達斯」，如今卻成為了「神預言」。

甸恩韋達斯賽後接受訪問，隨即變成自豪父親，他直言早有預感兒子會成為英雄，「我在今早已有預感，我跟他說：『你會取得致勝球』，我從來未試過如此緊張，而他更以頭槌建功，我依然感到難以置信，我是世界上最自豪的父親。」