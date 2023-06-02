歐霸決賽｜爭議判決餘波未了　摩連奴粗口鬧爆　羅馬球迷圍球證

歐霸盃決賽日前告一段落，但餘波未了。羅馬主帥摩連奴直斥今仗執法的球證安東尼泰萊判決不公，摩帥更在停車場高呼「北京電視機」。該名英格蘭球證在離開布達佩斯時亦再遇麻煩，在機場被一眾激進羅馬球迷圍攻。



羅馬與西維爾在歐霸盃決賽鬥足120分鐘，兩軍打成1：1平手，最終以互射12碼分勝負，結果西維爾以4：1擊敗羅馬，第7度捧走歐霸盃。

羅馬的尼曼查馬迪下半場一次傳中，疑似省中西維爾球員的手部，但球證安東尼泰萊沒有示意，引起摩連奴在內的一眾羅馬職球員不滿，一度引起混亂，泰萊最終出示黃牌控制場面。摩連奴當然不滿泰萊的判決，賽後更直斥這名英格蘭球證偏幫西維爾，「球證就像是西班牙人，一直只是出示黃牌，拉美拿本應取得第二面黃牌，但他沒有。」

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安東尼泰萊今場的判決引起羅馬一方的不滿。（Getty Images）

「摩佬」的憤怒，分分鐘可燒死你，社交網站瘋傳一段片段，摩連奴在停車場疑走向安東尼泰萊搭乘的車子，引用當年杜奧巴的名言，高呼兩次「北京電視機」，以粗口直指對方的判決是恥辱。片段中的摩連奴在停車場不斷徘徊，似乎想繼續鬧人一樣。

摩連奴直斥安東尼泰萊執法不公，偏幫西維爾一方。（Getty Images）

當安東尼泰萊與家人離開布達佩斯時，在機場同樣遇到麻煩，一群激進的羅馬球迷高呼口號，泰萊一家在警察的保護下走特別通道，他的女兒被人群圍堵不禁落淚，隨後有球迷向泰萊潑液體，更有人擲椅子，幸好當時泰萊一家已經進入特別通道。

安東尼泰萊離境時遇上混亂場面，英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）發聲明指，對這些場面感到震驚，並直斥球迷的行為是不可理喻及可惡（unjustified and abhorrent）。