歐霸｜摩連奴歐戰決賽不敗紀錄告終　率羅馬失冠賽後瀟灑送銀牌

歐戰決賽未嘗一敗的摩連奴，率領羅馬在歐霸盃決賽鬥「歐霸專家」西維爾，兩軍120分鐘打成1：1平手，最終互射12碼定勝負，羅馬以1：4飲恨，摩帥的決賽不敗神話破滅。

對落敗的羅馬而言，賽後的頒獎典禮完全沒有意義，摩連奴接過獎牌後，更豪氣地送給看台上的球迷。



過往歐霸決賽6戰全勝的西維爾，與領軍戰歐洲賽決賽5次未嘗一敗的摩連奴，在今季歐霸決賽交鋒，一方的完美紀錄必定會被打破。

摩連奴領軍的羅馬，把握對方中圈附近失去控球權，基安盧卡文仙尼（Gianluca Mancini）交出直線，保羅戴巴拿走位接應，一控一射破網，羅馬上半場35分鐘先開紀錄，西維爾的拿傑迪錫完半場前遠射中柱，羅馬領先1：0返回更衣室。

戴巴拿為羅馬先開紀錄。（Getty Images）

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早前造就戴巴拿建功的文仙尼，換邊後回防時，不慎將皮球踢入自己龍門，西維爾55分鐘藉烏龍球追平。西維爾的奧甘波斯其後在禁區倒地，主球證安東尼泰萊隨即吹罰12碼，翻查VAR後推翻決定。無獨有偶，羅馬亦有疑似12碼，尼曼查馬迪傳中時省中禁區內西維爾球員的手部，球證泰萊沒有任何表示，摩連奴與一眾羅馬教練反應非常激動，更一度引起混亂，摩帥最後被罰黃牌。

文仙尼（23號）回防時不慎擺烏龍。（Getty Images）

羅馬與西維爾法定時間打成1：1，兩軍在加時的30分鐘未有增添紀錄，需要進入最殘酷的互射12碼階段。雙方首輪12碼同樣命中，但羅馬的文仙尼及伊賓尼斯宴客，加上干沙路蒙迪爾一射中鵠，助西維爾互射12碼以4：1擊敗羅馬，歐霸決賽全勝紀錄得以保持，「歐霸專家」第7度捧走歐霸盃。

羅馬12碼飲恨，與歐霸冠軍擦身而過。（Getty Images）

西維爾第7度捧走歐霸盃。（Getty Images）

摩連奴無癮 球迷成最大贏家

相反，摩連奴的完美歐戰決賽紀錄就破滅了，當「摩佬」上台頒獎時，面無表情，下台已立即把獎牌除下。一面銀牌對摩連奴毫無意義，他返回球員通道時，走向附近的看台，並將獎牌遞上看台，該球迷未有即時接過，摩連奴再點頭示意，球迷似乎不懂反應，結果摩帥把獎牌拋上看台，接過獎牌的球迷笑逐顏開。

球迷突然獲得一面歐霸獎牌，笑逐顏開。（Getty Images）

摩連奴：球證就像是西班牙人

羅馬的疑似手球沒有吹罰12碼，摩連奴當然不滿，賽後直斥英格蘭球證安東尼泰萊，「這是一場激烈的賽事，但球證就像是西班牙人，一直只是出示黃牌，拉美拿本應取得第二面黃牌，但他沒有，其後更在互射12碼時建功，這顯示了今仗的球證執法的不公。」

摩連奴無緣領羅馬以歐霸獎盃結束球季，而摩帥的去向依然成疑，他賽後亦避談去向，「我周一將去渡假，若有時間的話，我當然會與球會方面討論；若沒有的話，就留待假期後。一旦我收到任何邀請，我也會第一時間通知班主，但現時沒有人聯絡過我，我與羅馬還有一年合約。」