歐霸決賽｜兩阿根廷人賽後掉淚一喜一悲　戴巴拿痛哭令人心傷

冠軍，往往只有一個，決賽，從來都是殘酷。昨晚深夜的歐霸決賽完場後，兩名阿根廷人不禁掉淚，一喜一悲。

西維爾的奧甘波斯瀟灑地攻入「No Look」12碼，經歷過外借的不如意後，嘗得冠軍滋味特別甜美。羅馬的戴巴拿雖然攻入開紀錄一球，可皆依然未竟全功，賽後頹然坐在地上流淚，畫面令人動容。



歐霸盃決賽，西維爾延續「歐霸專家」的本色，互射12碼力克羅馬，史上第7度捧盃。奧甘波斯（Lucas Ocampos）是首人操刀12碼，這名阿根廷球員主射時充滿信心，更使出「No Look」射門，依然中鵠。

奧甘波斯上季夏天被外借至阿積士，他被視為是取代安東尼的人選，合約中更有買斷條款。這名28歲阿根廷中場來到荷甲後，發展不似預期，僅在聯賽上陣4場﹑合共只得100分鐘，大部時間與青年軍操練，他都沒有怨言，最終在今年1月提早結束借用期，重返西維爾。回看在阿姆斯特丹的數個月，奧甘波斯以瘋狂來形容這段日子。

「阿積士是一間歷史悠久的球會，怎想到他們是如此不專業，這是十分瘋狂。我從沒要求特別的待遇，我只想要基本的尊重，我直至最後一日依然保持專業，但我只上陣90分鐘，更不是全場，這完全是不可理喻。」

奧甘波斯如今第二次在西維爾捧走歐霸盃，憶起在荷蘭的不如意日子，賽後更不禁流下男兒淚，「我想起很多事情，我今季吃了不少苦頭才來到這一刻，我在荷蘭過得很糟糕，只有家人才知道有多痛苦，但足球給予我翻身的機會，想不到3個月前我還在獨自訓練，如今竟然成為歐洲冠軍。」

歐霸｜摩連奴歐戰決賽不敗紀錄告終 率羅馬失冠賽後瀟灑送銀牌

（Getty Images）

另一名哭成淚人的阿根廷人，是羅馬的保羅戴巴拿（Paul Dybala），但他流下的是悲傷的眼淚。

羅馬主帥摩連奴賽前指戴巴拿有傷在身，只可踢半小時左右，豈料這名阿根廷球星的名字出現在正選名單，更在上半場攻入開紀錄的一球，戴巴拿在下半場中段退下火線，並在場邊看着球隊落敗。戴巴拿在地上痛哭，不少隊友亦上前安慰，單看畫面也令人心痛。

戴巴拿的國家隊隊員﹑西維爾的干沙路蒙迪爾賽後亦出言安慰，「我要向戴巴拿致敬，他在今仗踢得特別好，但這就是足球，他要保持信念繼續前行。」

（Getty Images）

戴巴拿