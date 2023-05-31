歐霸決賽｜摩連奴誓領羅馬複製波圖神話　一項超強數據毋懼西維爾

歐霸盃（Europa League）決賽今晚（31日）深夜在匈牙利布達佩斯上演，在歐洲賽決賽擁有完美紀錄的摩連奴，率領羅馬挑戰「歐霸專家」西維爾，力爭連續兩季為「首都狼」高舉歐洲賽錦標。倘若羅馬成功奪冠的話，摩連奴就像複製自己19年前的波圖神話一樣。



歐霸盃決賽



西維爾 對 羅馬 今晚深夜3點

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歐霸｜摩連奴使看家本領守死利華古遜 率羅馬入決賽念情誼不狂歡

歐霸盃4強，羅馬在首回合領先利華古遜一球下，次回合作客德國，摩連奴的守勢足球大派用場，即使面對對方多達23次的狂轟，羅馬這架「大巴」依然守得住，最終守住勝局，晉身決賽。

西維爾有「歐霸專家」之稱，過往曾經6度封王，令歐霸盃被笑指是「西維爾盃」。摩連奴亦有不錯的數據，摩帥過往5度打入歐戰決賽，全數奪冠而回，勝率100%，所以兩軍今仗在數據上勢均力敵。

摩連奴能否領羅馬歐霸決賽報捷，重施19年前波圖神話？（Getty Images）

決戰前夕，當然不能洩露軍情，歐霸決賽前的最後一節訓練，摩連奴要求羅馬閉門訓練，除了球員﹑教練及相關職員外，其他人士一律拒於門外，他在去年的歐協聯決賽前也用過同一招，希望複製去年的奪冠路。

2003年，摩連奴當時執教波圖，在歐洲足協盃（歐霸盃前身）過關斬將，決賽再擊敗些路迪，先下一城。翌季，摩帥領波圖挑戰歐聯，分別淘汰曼聯﹑里昂及拉科魯尼亞，決賽以3球淨勝摩納哥，兩年內贏盡兩個級別的歐戰錦標，亦是摩連奴出道早年成名作。

摩連奴當年領波圖贏完歐洲足協盃再贏歐聯。（Getty Images）

摩連奴2021年夏天起執教羅馬，上任首季隨即領軍捧走首屆歐洲協會聯賽冠軍（歐協聯），一搔球會61年之癢，再度在歐戰封王，如今「升呢」戰歐霸再叫糊，一旦再捧盃的話，就像複製當年在波圖創下的神話一樣。

要超越摩帥，或許只有自己本人——若摩連奴今年歐霸封王，來季領羅馬再捧歐聯，就能成為史上首人一口氣連贏3項歐戰錦標：

過往我執教過的球會，我也有一種特別的聯繫，唯獨是熱刺沒有，我希望熱刺球迷不要理解錯誤，但我對熱刺真的沒有太大的感覺，或許與閉門作賽﹑新冠疫情有關，或許與利維先生不讓我領軍至（聯賽盃）決賽有關。 摩連奴

摩連奴對熱刺的遭遇仍忿忿不平。（Getty Images）

摩連奴不諱言，對當日慘吃熱刺「無情雞」依然懷恨在心，這個「大信封」一方面是對摩帥一大打擊，同時也激起他的鬥志。

曾經的摩連奴，是囂張的代名詞，是高舉3隻手指要人尊重的主帥。即使他再度執教車路士其後再教曼聯，也難以重演昔日輝煌，甚至愈帶愈沉，令人有「回塘」的感覺。到執教熱刺，在出戰聯賽盃決賽前，摩連奴突然被炒，無疑是對他面子一大打擊，彷彿是對他的當頭棒喝。

摩連奴在羅馬重拾光芒。（Getty Images）

落難的摩連奴，幸得羅馬知遇之恩。再戰意甲，摩連奴變得更沉實，加上一眾前英超兵﹑舊部在羅馬踢出身價，戰術運用得宜，摩連奴在羅馬逐漸挽回聲譽，60歲的摩連奴，名字再度與巴黎聖日耳門等豪門扯上關係。

車路士青訓出身的譚美阿巴謙，轉戰羅馬成為摩連奴手中一員大將。（Getty Images）

羅馬球迷當然希望摩連奴重演當年的經典，連奪兩個歐戰錦標，但他們也擔心，摩連奴會否複製波圖的劇本，捧盃後隨即離隊。