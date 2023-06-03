英足總盃決賽｜坦赫格透露一曼聯主力難復出　測試與曼城實力差距

曼聯及曼城將會在周六決戰溫布萊球場，爭奪英格蘭足總盃冠軍。曼城力爭三冠王，而曼聯亦爭取盃賽雙冠王。曼聯領隊坦赫格周五出席記者會，表示巴西右翼安東尼不大可能復出。



坦赫格說：「我們度過了一個美好的球季，但是我們有很好的機會讓它成為一個非常美好的球季。」曼聯今季贏得聯賽盃冠軍，在英超取得季軍，獲得來屆歐聯資格。

被問到這場決賽會否看出兩隊的差距，坦赫格說：「當然是一次測試，但你不能單憑一場比賽下定論，你需要更多（的比賽）。我已經有結論，但周六的比賽還是一個很好的測試。」

曼城已經贏得英超冠軍，並在足總盃及歐聯打入決賽，力爭成為三冠王。曼聯在1999年曾達成這項成就。坦赫格說：「我們想贏得錦標，目標不是為了阻止他們，而是贏得獎盃。我們面前一個很好的機會。」

被問到曼聯何時可以挑戰曼城爭英超冠軍，坦赫格說：「我認為他們表現得很好，他們踢得很好，所以他們是實至名歸的。」

「當然，我要了解對手，也要了解自己。你必須看看球會所在的位置，從那裏開始進步，我認為我們在過去一球做到了，取得了很好的進步。我們正朝着一個好方向發展，我們有機會在夏天制定新的目標，短期內的新目標。」他補充，如果想要重建曼聯，還有很長的路要走。」

安東尼馬迪爾在聯賽煞科戰受傷，未能趕及在足總盃復出披甲。坦赫格說：「你們問了很多次關於球員缺陣的問題，每次我回答同樣的話。關鍵在於可以候命的球員，我們很多次取得成功。我們擁有優秀的陣容，這會令我們成為一支優秀的球隊。」

巴西右翼安東尼在早前對車路士的聯賽受傷，坦赫格說：「不太可能（復出），仍然有機會的，但機會真的很小。他沒有進展，但他仍然有機會，但不太可能上陣。」

被問到是否滿意首個執教曼聯的球季，坦赫格說：「我覺得非常好，你看看我們從什麼位置開始，中間經歷過的進步及發展。在一個像英超般競爭激烈的聯賽，你贏得季軍，還贏得聯賽盃，入到足總盃決賽。你可能滿意今個球季，但我很清楚，從夏天起，我們又要從零開始。」