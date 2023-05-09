勞倫斯獎｜美斯大熱當選男運動員　19歲谷愛凌獲頒最佳極限運動員

2023年勞倫斯獎世界體育（Laureus World Sports Awards）頒獎禮在周一（8日）舉行，2022卡塔爾世界盃帶領阿根廷封王的美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）大熱當選最佳男運動員，個人第二次榮獲這項殊榮。這個有「體壇奧斯卡」之稱的頒獎禮自2000年創辦以來，只有美斯一名足球員贏過最佳男運動員的獎項。

而阿根廷男子足球隊，亦擊敗另一熱門英格蘭女子足球隊，獲選最佳團隊獎。



美斯贏得兩個獎項，分別是最佳男運動員及最佳團隊。（Twitter）

美斯今次成功擊敗另外5名對手當選，分別是法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）、西班牙網球名將拿度（Rafeal Nadal）、NBA籃球隊金州勇士射手史提芬居里（Stephen Curry）、F1紅牛車隊冠軍車手韋斯達賓（Max Verstappen）和瑞典撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）。

美斯大熱當選最佳男子運動員，也是他個人第二度獲得此項殊榮。（Getty Images）

這位阿根廷球星在2020年時亦曾獲此榮譽，當時他與F1車手咸美頓（Lewis Hamilton）一同當選，是歷來首次兩人同時贏得最佳男運動員獎項，也是第一次有男子足球員獲得這項殊榮。

美斯與太太安東莉娜一同出席頒獎禮。（Getty Images）

他在台上感謝所有國家隊及球會隊友，「我獨自一人的話什麼成就也拿不了，因此我很高興能與他們分享這一切。」

美斯在2020年時亦曾獲獎，是這個獎項設立以來唯一一名獲獎的男子足球員。（Getty Images）

年度女子運動員，則由牙買加女飛人費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）奪得，她擊敗兩屆金球獎（Ballon d’Or）得主佩迪莉絲（Alexia Putellas）、網球 「一姐」施安迪（Iga Świątek）、「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）、滑雪天后施費蓮（Mikaela Shiffrin）及跨欄女將麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）。

這名36歲的短跑名將去年在世界田徑錦標賽100米第五度贏得金牌，她在頒獎禮上難掩喜悅：「很高興能與這些激勵人心的女運動員一同被提名，並且成功贏得這個由一些史上最偉大女運動員所投票選出的獎項，這實在太美妙了。」

年度最佳女子運動員，為去年在世界田徑錦標賽第五度奪100米金牌的費莎。（Getty Images）

最佳團隊獎由去年高舉大力神盃的阿根廷男子國家隊贏得，他們成功擊敗另一熱門英格蘭女子國家隊；最佳突破獎得主，為年僅20歲便攀上世界第一高峰的西班牙男子網球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）；而代表丹麥出戰2020年歐國盃時，因心臟驟停而走過「鬼門關」一趟的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），則獲頒最佳復出獎。

阿根廷男子國家隊由隊長美斯、足總主席泰比亞（Claudio Tapia）及後衛利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）代表領獎。（Getty Images）

艾歷臣當日在球場上生死懸於一線，如今能重新立足頂級聯賽，相信讓不少球迷心感欣慰。（Getty Images）

年僅20歲便成為網球「一哥」的艾卡拉斯奪得最佳突破獎。（Getty Images）

此外，代表中國在北京冬奧奪得兩金一銀的滑雪選手谷愛凌，則榮膺年度最佳極限運動員（Laureus World Action Sportsperson of the Year ）。

曾因更改國籍而成為話題人物的谷愛凌，獲頒年度最佳極限運動員。（Getty Images）

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19歲的谷愛凌成為歷史上第一個獲得勞倫斯大獎的自由式滑雪運動員，也是今屆唯一一位獲獎的華人運動員。

谷愛凌在個人Instagram上貼出自己與美斯的合照。（谷愛凌Instagram）

2023勞倫斯頒獎禮部分主要獎項得主︰

年度最佳男子運動員︰美斯（足球）

年度最佳女子運動員︰費莎（田徑）

年度最佳復出獎︰基斯甸艾歷臣（足球）

年度最佳突破獎︰艾卡拉斯（網球）

年度最佳隊伍︰阿根廷男子國家隊（足球）

年度最佳極限運動員：谷愛凌（滑雪）

