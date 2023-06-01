英超｜一年一度降班超市　盤點李城列斯聯修咸頓9大搶手貨

英超曲終人散，李斯特城、列斯聯及修咸頓護級失敗，來季降至英冠作賽。每逢季尾，也是大好機會「掃平貨」，吸納降班球隊的「筍貨」，讓我們一同來看今季「降班超市」有什麼搶手貨。



李斯特城

說到李斯特城，代表人物無疑是當年帶領球隊奇蹟奪冠的功臣之一占美華迪（Jamie Vardy），但這名前鋒年屆36歲，今季只有3球進帳，預計將跟隨球隊降至英冠，而泰利文斯（Youri Tielemans）、蘇恩古（Caglar Soyuncu）已經約滿，論李城隊中最搶手的，必定是進攻中場占士麥迪臣（James Maddison）。

英超護級生死戰愛華頓逃出生天 李斯特城贏波也徒勞與列斯齊降班

李斯特城英超童話破滅 9季高低跌宕神奇封王到降班錯在太有人情味

占士麥迪臣（James Maddison）

合約至2024年6月

就算李斯特城未降班，占士麥迪臣早已是不少英超勁旅的目標。根據足球轉會網站《transfermarkt》，這名26歲的中場目前身價為5500萬歐元（下同），合約將在下季尾到期，如今正是「劈價購入」的好時機。

麥迪臣今季在英超上陣30場，貢獻10個入球和9次助攻，並為隊友創造了12次黃金機會（Big Chance），加上擅長罰球，在英超又有豐富的經驗，預料會是夏季轉會窗的搶手貨之一，早前已傳出阿仙奴、紐卡素和熱刺等球會都對他有興趣。

占士麥迪臣將會是不少球會的目標。（Getty Images）

尼迪迪（Wilfred Ndidi）

合約至2024年6月

這名尼日利亞防守中場過往不時與其他球會傳出緋聞，他今季在英超上陣27次，場均有2.3次搶斷及1.4次攔截。

他目前估計身價為3200萬，最近傳出對他有興趣的同樣為阿仙奴，由於格列沙加（Granit Xhaka）盛傳離隊，湯馬士柏迪（Thomas Partey）又時常受傷患困擾，尼迪迪正好是領隊阿迪達為中場補強的人選之一。

有傳阿仙奴同樣對尼迪迪有興趣。（Getty Images）

哈維班尼斯（Harvey Barnes）

合約至2025年6月

司職左翼或左中場的哈維班尼斯今季表現搶眼，上陣32場攻入13個英超入球，是隊內神射手。早前已傳出紐卡素有意羅致這位25歲的英格蘭球員，英國《每日郵報》指熱刺及阿士東維拉亦對他有興趣。

哈菲班尼斯是今季李斯特城隊內神射手。（Getty Images）

列斯聯

自美國領隊馬殊（Jesse Marsch）上任後，列斯聯在近兩個轉會窗羅致了3名美國球員，其中借將麥堅尼（Weston McKennie）已確定會回歸祖雲達斯，陣中目前有數名球員在轉會市場上受到關注。

英超煞科｜從比爾沙瘋狂足球到黯然降班 列斯聯一錯再錯招致失敗

泰拿阿當斯（Tyler Adams）

合約至2027年6月

在世界盃期間擔任美國國家隊隊長的泰拿阿當斯，被認為是列斯聯近年最佳收購，這名中場今季在Whoscore及fotmob.com等網站的評分均為隊內最高。

他今季上陣24場英超賽事，場均錄3.7次搶斷及1.5次攔截，其中搶斷次數排名聯賽第4，考慮到他只踢了24場，這個數據可謂相當出色，同時他的預計身價僅為2000萬，絕對是物美價廉的選擇。近日已傳出阿仙奴、曼聯、熱刺等球隊有意購入這名美國中場。

泰拿阿當斯應會是列斯聯隊內的頭號搶手貨。（Getty Images）

積夏里遜（Jack Harrison）

合約至2028年6月

積夏里遜能勝任兩側中場及翼鋒，今季英超上陣36次，錄5入球7助攻，助攻次數、創造黃金機會、創造機會次數均為列斯聯隊內最多。

日前傳出韋斯咸有意購入這名英格蘭球員，目前他在《transfermarkt》上的估計身價為2200萬鎊。

班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）

合約至2027年6月

根據英國《每日郵報》報道，這名22歲的美國國腳合約中有條款，若列斯聯最後降班，他能離開球隊尋找新東家。

艾朗臣今季為列斯聯上陣36場，雖然合共只貢獻1個入球和3次助攻，不過據足球數據網站fotmob.com資料，這名進攻中場場均能為球隊創造1.7次機會，全季共創造46次，兩項數據皆為隊內第2。

艾朗臣今季表面數據並不亮麗，不過由於只有22歲，因此仍有不少進步潛力。（Getty Images）

修咸頓

「聖徒」雖為最早確定降班的球隊，除了「罰球王」禾特普斯（James Ward-Prowse）的引來不少球會爭相搶人外，修咸頓陣中亦有其他值得留意的「筍貨」。

禾特普斯（James Ward-Prowse）

合約至2027年6月

禾特普斯今季英超38場全勤，為球隊貢獻9入球4助攻，是修咸頓隊內神射手及助攻王。他今季有3記入球來自罰球，其英超生涯17次罰球直接破門，與碧咸（David Beckham）留下的紀錄只差1球。

此外，他今季一共創造出74次機會，排名英超第7，其中有9次為黃金機會。據英國《太陽報》報道，韋斯咸對他表達出強烈興趣，有意用禾特普斯來頂替很有可能離隊的迪格蘭賴斯（Declan Rice）。

禾特普斯的罰球能力不容置疑，同時他也能為球隊創造不少機會。（Getty Images）

獲加彼德斯（Kyle Walker-Peters）合約至2025年6月

獲加彼德斯是修咸頓的主力右閘，在隊內身價僅次於禾特普斯，並一直受到其他球會關注，今季聯賽上陣31場錄61次搶斷。

早在冬季轉會窗時便有傳熱刺、曼聯及車路士對他有興趣，最近傳出阿士東維拉亦有意羅致這名26歲的英格蘭右閘。

獲加彼德斯在冬季已引來不少球會注意。（Getty Images）

拿維亞（Roméo Lavia）合約至2027年6月

目前僅20歲的拿維亞出身自曼城青訓，亦入選過比利時國家隊，受到曼城中場大將奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）稱讚，認為他日後會成為頂級球員。此子今季英超上陣29場，場均2.1次搶斷的出色表現讓他備受關注，據英國《曼徹斯特晚報》等媒體報道，曼聯、阿仙奴、利物浦和車路士都對他有興趣。

此外，去年夏天修咸頓以1230萬從曼城買入他時，合約中有4000萬鎊（約4650萬歐元）的回購條款，不過要到2024年才會生效。