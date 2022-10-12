女排世錦賽｜中國負意大利出局　近三屆首度無緣準決賽

世界女排錦標賽8強，中國以局數1：3不敵意大利，近3屆比賽首次無緣4強。中國女排先輸兩局16：25及22：25，雖然第三局以25：13追近，但第四局以17：25落敗，未能晉級。



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中國女排首局慢熱，初段便大幅落後2：9，儘管之後企穩陣腳，但都追不上來，先輸16：25。中國第二局上力，分數咬得緊，曾打成15平手，輸22：25。第三局中國表現好，一開始就取得優勢，曾領先7：2，之後更一度拉開到10分差距，以25：13追回一局至1：2。

在第四局，兩隊初段膠着，但意大利在中段逐步拉開，贏25：17，以局數3：1淘汰中國。在日前的世錦賽複賽，中國也曾跟意大利交手，結果直落3局（24：26、16：25、20：25）落敗。

意大利主將伊高奴（Paola Ogechi Egonu）取得全場最高的29分。中國最高分的球員是14分的李盈瑩。

意大利的伊高奴取得29分。（volleyballworld.com）

中國女排是2014年的世錦賽亞軍，而在2018年則得季軍，今屆8強止步，近3屆賽事首次無緣4強。

意大利晉級後，4強會遇上巴西；另一場4強就由塞爾維亞對美國。