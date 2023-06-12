足球熱話｜哥迪奧拿終追星成功　獲偶像茱莉亞羅拔絲出文恭賀

哥迪奧拿終於追星成功！

香港人對「追星」相信不會陌生，不過日前終於率領曼城問鼎三冠王的哥迪奧拿，原來也是追星份子。此前他曾說茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）到曼市看曼聯比賽也不看曼城，讓他覺得「即使贏到歐聯也是失敗」。

周一（12日）深夜，該著名女星在社交網站出文恭賀曼城，相信哥帥今次應該心滿意足。



今年3月時，曼城在歐聯16強以總比數8：1大勝RB萊比錫晉級，被記者提到他連續6屆殺入8強但都無法取得冠軍時，哥迪奧拿突然說要公開一個秘密：「無論今屆我們贏不贏到歐聯……就算我們贏到今屆歐聯，甚至連贏3屆，我都是一個失敗者。我告訴大家，我人生中有3位偶像：米高佐敦、老虎活士以及茱莉亞羅拔絲。好的，這是我的3位偶像。」

他還說幾年前茱莉亞羅拔絲去曼徹斯特看球賽，但去的是奧脫福球場，「就算我們贏到歐聯，都無法彌補茱莉亞羅拔絲來曼市但沒有來看我們的失望。」

日前哥迪奧拿終如願贏下歐聯冠軍，擊破外界對他「無美斯就贏唔到歐聯」的質疑。這名教頭除三冠王加身之外，今天還迎來另一個喜上加喜的消息——茱莉亞羅拔絲也出post恭賀哥帥。

該名女影星只是很簡單地寫上幾句：「恭喜哥迪奧拿帶領你的球隊贏下歐聯冠軍。」不過她有標籤上哥迪奧拿的Instagram帳號，也算是相當有心。

稍後哥帥在限時動態中也轉貼了相關貼文，雖然沒有寫上任何回應，但終於「追星成功」，相信他本人應該為此而心花怒放，或許來季會看到茱莉亞羅拔絲在伊蒂哈德球場出現？

此外，今次歐聯決賽雖然沒能讓茱莉亞羅拔絲成為座上客，但看台卻來了一位稀客——曼城班主文蘇（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）。事實上他極少到現場觀看曼城賽事，他上次入場觀看正式比賽已是2010年8月，當時曼城以3：0大勝利物浦；之後他在阿布扎比（Abu Dhabi）睇過兩次友誼賽，連兩年前面對車路士的歐聯決賽也沒有到場，今次難得到來，亦順利看到曼城捧盃。

兩次到場都看到己隊贏波，這名班主可說是十分「好腳頭」。