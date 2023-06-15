馬鞍山「茅坪藤皇」疑遭惡意破壞　漁護署：現場並無發現涉案者

位於馬鞍山郊野公園的熱門行山景點「茅坪藤皇」遭受重創，十多條枝幹被人鋸斷，大部分被鋸斷的枝幹都比手臂粗，其中一處最粗的斷位直徑約有6個5元硬幣。

漁護署今晚回覆表示，已派員到場視察及調查，其間發現馬鞍山郊野公園內一棵藤木的部分枝幹最近曾遭切割，惟現場並無發現涉案者。他們會加強巡邏有關地點及繼續調查有關個案，如有需要會尋求相關部門協助。



茅坪藤皇面目全非，多處枝幹被鋸斷。（顏銘輝攝）

切口位完整，而且斷枝甚多，目測有超過10條遭鋸斷，部分比手臂還要粗，相信不是自然折斷，而是有人帶工具上山鋸斷，未知是何人所為。有的斷位居於高處，估計鋸樹的人要爬上藤皇及廢棄的村校廁所頂部上才鋸得到。

在最粗壯落地枝幹的部分，有道很深的鋸痕，相信還未完全被鋸斷。

茅坪藤皇慘遭毒手「經脈盡斷」 行山人士：手手腳腳全部斬斷晒

其中一個被鋸斷的位置，直徑約有6個5元硬幣那麼闊。（顏銘輝攝）

記者昨日（14日）發現網上瘋傳「茅坪藤皇」重創的影片，長約20秒，片中見到多處枝幹被鋸斷。

今（15日）早，記者與環保團體綠惜地球的成員，從大水坑站上山視察情況，花個多小時上到茅坪凹。行入「茅坪藤皇」所在地，遇上4位漁護署職員到場了解，他們有影相作紀錄。

漁護署：加強巡邏、繼續調查

記者電郵漁護署查詢，對方今晚回覆表示昨日（14日）接獲報告指馬鞍山郊野公園內有藤木懷疑被非法砍伐，遂派員到場視察及調查，其間發現馬鞍山郊野公園內一棵藤木的部分枝幹最近曾遭切割，惟現場並無發現涉案者。漁護署已於該處竪立警告牌，並會加強巡邏有關地點及繼續調查有關個案，如有需要會尋求相關部門協助。

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呼籲市民舉報非法砍伐樹木個案

漁護署的回覆續指，根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人未經許可，不得在郊野公園或特別地區內切割、摘取或根除任何植物或其部分，否則即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2000元及監禁3個月。

此外，根據《林區及郊區條例》（第96章），任何人無合法權限或辯解而在林區或植林區內砍伐、切割、焚燒或以其他方式摧毀樹木或生長中植物即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁1年。

漁護署呼籲市民愛護樹木，切勿砍伐或破壞樹木。如發現懷疑非法砍伐樹木的情況，請致電1823向本署舉報。

在貼近主幹位置，有道很深的被鋸傷口，估計未完全鋸斷。（顏銘輝攝）

這棵榼藤位於茅坪，倚着荒廢村校的廁所而生，粗壯的幹部如紐紋般拔地而起，藤枝向四方蔓延，部分如電纜般橫過山徑之上，十分壯觀，故被山友稱為「茅坪藤皇」。

在記者到場前，已經有4位漁護署職員先到，他們有拍照做紀錄。（顏銘輝攝）

枝幹疑遭鏈鋸鋸斷

長春社保育經理許淑君對事件感到憤怒及可惜，看過照片及影片後，她認為情況可能危及榼藤的生命，影響最粗壯部分吸收營養。

看過切口，她認為藤皇的枝幹是被鏈鋸所斷。她表示榼藤是香港十分珍貴的植物，很罕見，希望政府可以好好保護其他地方的榼藤。

在「茅坪藤皇」周圍，漁護署廣豎標語，呼籲郊遊人士不要攀爬，愛惜植物。（顏銘輝攝）

「茅坪藤皇」叫榼藤，又名過江龍。此照攝於2020年，當時它尚未版破壞。（顏銘輝攝）

【2020年時的「茅坪藤皇」】