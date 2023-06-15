茅坪藤皇慘遭毒手「經脈盡斷」　行山人士：手手腳腳全部斬斷晒

熱門行山景點「茅坪藤皇」十多處枝幹被人鋸斷，令行山人士痛心。記者今（15日）早登山，查看「茅坪藤皇」的情況，遇上一班山友，有人表示可惜，以「手手腳腳全部斬斷晒」來形容這棵榼藤的慘況。

環保團體綠惜地球今早都派人上山視察，以「經脈盡斷」去形容情況。他們在社交網站表示痛心，譴責行兇者可恥，呼籲曾經見過可疑人士的行山朋友提供線索，並敦促政府部門速查原因及捉拿斬伐者。



今早有行山人士來到，拍下「茅坪藤皇」多處被鋸斷的情況。（顏銘輝攝）

行山人士唐先生告訴記者，他每年都會行茅坪幾次，上次是5月底，當時「茅坪藤皇」仍然完整，他還向記者出示當時拍攝的照片。

更多現場情況：行山景點「茅坪藤皇」疑遭惡意破壞 多處枝幹被人鋸斷｜現場直擊

不願出鏡的山友唐先生向記者出示，他在5月尾行茅坪時所攝的照片，當時「茅坪藤皇」仍然完好。（顏銘輝攝）

眼見「茅坪藤皇」被破壞，不願出鏡的唐先生說：「梗係可惜啦，啲人咁無聊，唔知有乜企圖。」

唐先生續說：「啲手手腳腳全部斬斷晒，好似剩番個樹頭，全部斷晒，剩番樹頭。」

「茅坪藤皇」的枝幹被鋸斷。（顏銘輝攝）

環保團體綠惜地球今早都派人到茅坪，觀察「茅坪藤皇」的情況。他們中午在社交網站發文，稱「茅坪藤皇」疑被有目的地鋸開，主幹伸延枝幹近乎無一幸免被切斷，超過十多處切口、經脈盡斷，行兇動機不明。

在貼近主幹位置，有道很深的被鋸傷口。（顏銘輝攝）

綠惜地球續道：「感到非常痛心，譴責行兇者可恥行為，破壞珍貴植物及香港人喜愛的郊野地標。」

「由於鋸伐規模不小，本會呼籲曾經見過可疑人士的行山朋友提供線索，並敦促政府部門速查原因及捉拿斬伐者。」

綠惜地球派人視察「茅坪藤皇」。（顏銘輝攝）

「茅坪藤皇」是著名行山景點，路線四通八達，位於麥理浩徑第4段附近。麥徑以外，很多行山人士都會選擇從富安花園行茅坪古道上山，或者從西貢行北港古道上去。著名藝人汪明荃兩年前曾偕「娛樂家族」行北港古道探竹林 再上茅坪賞藤皇。

【行山】汪明荃與「娛樂家族」行北港古道探竹林 再上茅坪賞藤皇

【汪明荃兩年前與「娛樂家族」行山】

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據綠惜地球的介紹，茅坪藤皇的品種名為「榼藤」（又名「過江龍」），屬於含羞草科植物，被列入《香港稀有及珍貴植物》名冊之內。翻查舊照，它早於80年代已現於茅坪，經歷數十載，才形成今日巨龍之狀。