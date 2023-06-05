李慧詩退役　一代「女車神」曾兩奪奧運獎牌　披彩虹戰衣振奮港人

人稱「牛下女車神」的香港單車代表李慧詩宣布退役，現年36歲的她將轉型成教練。

李慧詩由2021年舉行的東京奧運結束後，已明言「準備好慢慢退下來」並漸漸淡出，名字也沒有再出現在新一年的香港體育學院精英運動員名單，在杭州亞運前3個多月，她宣布結束19年的職業運動員生涯。



李慧詩由2004年開始成為全職運動員，成長於牛頭角下邨的她雖然自幼患貧血、更曾跌斷手，手術失敗，差點因而結束生涯。但一直默默耕耘的她，卻不斷克服各種苦楚，無論是炒車的傷患和疤痕、或是親密的普林俊教練猝逝，她每次都變得更強悍。

2010年的李慧詩還未成為「女車神」，當年的廣州亞運，她在500米計時賽為香港奪得該屆賽事第一金，並刷新亞洲紀錄；她其後再添一面銅牌。而真正奠定「車神」名號的，是2012年倫敦奧運。李慧詩在奧運女子競輪賽衝得一面銅牌，成為香港史上第三面奧運獎牌，她興奮振臂歡呼，全香港市民也一樣，她的名字，就此家喻戶曉。

李慧詩的訓練非常艱辛，為了成就最強大腿，嘗盡苦楚。 （資料圖片／黃永俊攝）

李慧詩的戰績不斷向上，2013年世界錦標賽，她在500米計時賽獲得一面金牌，首次奪得象徵世界冠軍的彩虹戰衣，同屆再奪一面爭先賽銅牌；翌年的仁川亞運，她一口氣在女子爭先賽和競輪賽摘金，狀態好得外界對她在2016年里約熱內盧的表現寄予厚望，偏偏在里約奧運競輪賽次圈，一次炒車，令她無緣爭逐獎牌；負傷出戰爭先賽，亦不敵德國名將禾高。賽事結束後受訪，她只得痛哭。

2016年里約奧運女子競輪賽，李慧詩與澳洲名將美雅絲碰撞後倒地，無緣決賽。（Getty Images）

休息、沉澱過後，李慧詩在2017年回歸，更展開她的生涯高峰，尤其在爭先賽更是無人能敵，連續20個月未嘗一敗，期間橫掃多面大賽金牌，包括2019年波蘭舉行的世界錦標賽，她連贏爭先賽和競輪賽，將生涯擁有的彩虹戰衣一口氣增至3件，成為香港首位做到此壯舉的單車運動員；另外還有雅加達亞運兩面金牌、兩屆亞洲錦標賽、數不盡的世界盃分站賽金牌等。

2019年波蘭世錦賽，李慧詩連奪兩金，創下香港單車歷史。（Getty Images）

2020年疫情爆發，東京奧運延期，李慧詩與一眾港將克服重重難關訓練、參賽，最終也一圓心願，在女子爭先賽再度奪得一面銅牌，令她成為香港第一位在兩屆奧運分別奪得獎牌的運動員。當時她曾在Instagram寫下長文，提到：「縱使已準備好慢慢退下來，我還深愛它（單車），它在我心中依然佔據重要的位置。」

2021年，李慧詩在東京奧運奪得生涯第二面奧運獎牌。（高詩琦攝）

李慧詩其後立刻再戰全運會，獲得一金一銅，成為她最後參加的大型運動會；其後也曾出戰日本場地盃、國家盃等賽事，但亦漸漸淡出。香港體育學院4月公布的新一屆精英運動員名單，也不再見到她的名字，到杭州亞運前的3個多月，李慧詩終落實不會參賽、結束運動員生涯，準備轉型成教練，回饋港隊。