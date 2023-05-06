劍擊｜蔡俊彥偕三隊友突圍闖墨西哥站正賽　符妤名何瑋桁同過關

劍擊國際賽本周末回歸，港隊分別在墨西哥、哥倫比亞及保加利亞出戰，分途力爭奧運積分。男子花劍方面，除了張家朗以種子劍手身份直接晉級正賽，蔡俊彥與3名隊友攜手解圍，港隊一共5人躋身正賽。



港隊5將躋身正賽 張家朗直接晉級

港隊男子花劍在墨西哥阿卡普高（Acapulco）出戰世界盃分站，世界排名第4名的張家朗直接進入正賽，早前世界排名跌出前16的蔡俊彥，今站與其餘8名隊友需要打資格賽，Ryan小組全勝，以小組總排名首位過關。

港隊一共5將晉身淘汰賽，小組僅輸一場的梁千雨首場輪空，其後以15：6輕取英國劍手，繼今季首站德國波恩站後，再次打入正賽64強。崔浩然與吳諾弘同樣連贏兩場，崔以15：12及15：10分別淘汰委內瑞拉及加拿大劍手；吳則擊敗波蘭及韓國劍手。

梁千雨今季兩度打入世界盃正賽。（FIE）

港隊一共5人打入墨西哥站世界盃正賽，張家朗被列為4號種子，首圈與英國劍手布特（Harry Bird）碰頭；17號種子蔡俊彥則鬥中國小將ZENG Zhaoran。吳諾弘首圈挑戰意大利名將科高尼（Alessio Foconi）。

劍擊｜港隊分途戰3站搶奧運積分 張家朗江旻憓再挑戰世一位置

港隊男子花劍墨西哥世界盃首圈賽程（香港時間）：



吳諾弘 對 科高尼（意大利）綠色劍道 晚上22：00

梁千雨 對 西藤俊哉（日本）綠色劍道 晚上22：20

蔡俊彥 對 Zeng Zhaoran（中國）藍色劍道 晚上22：40

崔浩然 對 馬治（意大利）紅色劍道 晚上23：20

張家朗 對 布特（英國）黃色劍道 凌晨00：20



張家朗被列為4號種子，在墨西哥衝擊冠軍。（FIE圖片）

女花與男重一人突圍

女子花劍在保加利亞普羅夫迪夫舉行世界盃分站，港隊派出5女將，符妤名在淘汰賽首場一劍擊敗隊友關渝澄，其後再以15：7輕取韓國劍手，正賽將鬥意大利、11號種子Erica Cipressa碰頭。鄭曉為與陳諾思距離正賽僅差一步，分別不敵英國及美國劍手，無緣晉級。

至於哥倫比亞卡利（Cali）的重劍大獎賽，首日先上演男子組資格賽，何瑋桁成為港隊獨苗，淘汰賽連續兩場以15：14力克盧森堡及法國劍手，首圈將惡鬥7號種子、法國劍手Alexandre Bardenet。