劍擊世界盃｜張家朗秒速放下銀牌 兩年後以不同視野看奧運
撰文：李思詠
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「打得好又好，唔好又好，都要放低，我更着重團體賽。」
張家朗奪得男子花劍世界盃墨西哥站銀牌後，少了一點得獎的喜悅，多了一份沉穩。在新一個奧運周期，比起個人得失，25歲的他更着重整個團隊的成長。
世界盃墨西哥站是巴黎奧運周期第一個積分賽。港隊在法國集訓後轉赴中美洲，較易適應時差，本身已練得不錯的張家朗，更易投入比賽狀態。他在64強開始，先後淘汰英國的Bird Harry、日本的Abe Yoshiki、中國的莫梓維，8強遇上世界冠軍、法國的安素（Lefort Enzo），他輕勝15：10，殺入4強穩奪獎牌。
進入準決賽，張家朗以15：7擊敗美國的孟凱睿，與埃及的咸沙（Mohamed Hamza）爭金。
「開賽初段有點不集中，到我調整好開始後追時，已經太遲。」一度落後再追至10：10，雖然最終以10：15不敵，與冠軍擦身而過，但張家朗賽後沒有什麼情緒起伏，對於在首個奧運積分賽奪得獎牌，而且世界排名有望重回「世一」，也未放在心：「我完全沒想奧運積分、世界排名，或許投入比賽狀態使然，感覺就像平日落館練習，夠鐘就上場打。」
東京奧運金牌已過了接近兩年，不經不覺又踏入新一個奧運周期，張家朗說：「打得好又好，唔好又好，比賽完就要將獎牌放低，我更着重團體賽，希望大家一齊打得好，一team人一齊去奧運。」
700天的成長，張家朗修煉出平常心，也擴闊了打劍的視野，港隊今晚將在世界盃墨西哥站團體賽再次亮相，期待一年之後，劍手們取得足夠積分，再次一起去奧運。
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