劍擊｜江旻憓相隔4年重返世界第一　張家朗並列最高分屈居第二

香港劍擊代表張家朗和江旻憓，在剛過去的花劍世界盃墨西哥站及重劍大獎賽哥倫比亞站，分別奪得銀牌和金牌，國際劍聯周一（8日）公布最新世界排名，江旻憓相隔4年終於重返世界排名第一，而張家朗則與「世一」劍手馬連尼同分下排第二，以下簡述原因。



江旻憓在大獎賽奪銀後，以221分排名積分重返世界排名第一，拋離排名第二、剛在哥倫比亞大獎賽遭她擊敗的法國劍手簡達森美39分。

江旻憓首次奪得大獎賽冠軍。（FIE）

江旻憓早在2018/19賽季已曾登上世界排名第一，成為香港首位登上世界排名第一的劍擊運動員，當時她也是「年終第一」，惟之後受傷患等因素影響，排名一直徘徊在第六、七，但她今季大幅回勇，今季已先後在世界盃溫哥華站奪銀、緊接又在多哈大獎賽獲銅牌，今站在哥倫比亞更首度奪得大獎賽冠軍；而她即使在沒有獎牌的賽站，表現也平穩，除了3月的世界盃南京站16強止步外，其餘賽站都至少能打入8強，因而獲得大量排名積分。

張家朗與「世一」同分下排第二

張家朗在剛過去的男子花劍世界盃墨西哥站殺入決賽，敗予埃及劍手咸沙，奪得銀牌，賽前世界排名第4的他，也因本來的「世一」、美國劍手陳海翔在16強出局，名排上升兩級到世界第二。

張家朗在剛過去的世界盃墨西哥卡利站打入決賽，獲得銀牌。（FIE）

其實張家朗的排名積分跟重返世界排名第一的馬連尼（Tommaso Marini）一樣為187分，但根據國際劍聯計算排名的準則，同分之下，就會計算積分賽名次，首先會計算第一名的數目，相同的話則計算第二名多寡，如此類推。而馬連尼今季曾在上去年12月的世界盃日本站奪冠，但張家朗今季積分賽的最高排名是世界盃墨西哥站及韓國釜山大獎賽的第二名，因此馬連尼在同分下排第一，張家朗屈居第二名；另一排名較前的香港劍手蔡俊彥則列第18位。