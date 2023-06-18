F1．加拿大站｜韋斯達賓點出隊友殘酷真相　法拉利車隊車手齊出錯

F1（一級方程式）加拿大站排位賽，不穩定的天氣考起各車隊和車手，有人獲利亦有人因此失意，除了韋斯達賓（Max Verstappen）再一次排頭位、隊友佩雷斯（Sergio Perez）又失準、哈斯車隊的侯根保（Nicola Hülkenberg）表現驚喜，法拉利車隊也再一次成為焦點。



Q1在濕地之下進行，末段出現混亂，Alpine的加斯利在最後路段全速前進前，前方正準備開始快圈的法拉利車手辛斯（Carlos Sainz）卻狠狠地阻擋了加斯利的去路，令這名法國車手為了迴避他要駛進逃生通道，因而損失大量時間下在Q1出局，他怒氣沖沖地在無線電道：「他（辛斯）應該要被禁賽吧，我在以300公里時速接近，他到底在想什麼？」

辛斯阻擋加斯利的片段：

辛斯最後打入Q3並排在第8位，他一度回應加斯利的言論，稱「也許他有點太興奮」，並稱自己也常遭阻攔「但不會這樣大呼小叫」，又表示去到那個關口，「人人都只會想自己」，結果他被賽事裁判裁定阻擋加斯利，雖然辛斯以「突然遭角田裕毅爬頭而受到影響」來辯護，仍然遭罰3格，需退到第11名起步。

辛斯最終被罰三格，在第11名起步。（路透社）

辛斯的隊友陸克萊也同遭厄運，由於Q2的路面狀況變化不斷，威廉士的艾邦在早段趁路面開始變乾，及時以光頭胎的軟胎造出最快時間；而法拉利的陸克萊當時仍在以晴雨胎應戰，他透過無線電向車隊要求換上光頭胎，但車隊要求他先用晴雨胎再做一個快圈保險。到車隊終於為他換上光頭胎，卻又開始下雨，他未有機會以軟胎造圈，又要再換回晴雨胎，連環錯配之下，他最終以第11名在Q2出局。

陸克萊再一次不滿車隊的戰術。（路透社）

陸克萊賽後勃然大怒，道：「當賽道開始變乾，我們還在用晴雨胎，根本是自討苦吃……我給予（車隊）的意見很清晰，然後最終決定則是相反的，這令人很難接受結果。由那一刻開始，（進入Q3的）機會便在溜走。」

「我們會再一次作內部檢討，但真的必須改善表現，我們常常在這些多變的環境下做出錯誤的決定，這種事已不是第一次發生。」有傳陸克萊本身接近與法拉利續約，但再一次的打擊，使他重新考慮。

佩雷斯連續幾站的表現都令人失望。（路透社）

佩雷斯連續三站入不到Q3 韋少道出真相

排位賽由韋斯達賓奪得頭位，其隊友佩雷斯雖然曾揚言今季要挑戰世界冠軍，但最近兩站都失利之下，已開始遭「韋少」拉開分差，他在今站排位賽也令人失望地只能排在第12位，連續三站未能打入Q3。韋少對於隊友的表現，說得非常直接，道：「若我不在的話，紅牛的成績會很不一樣，如果我連續三站入不到Q3，應該笑不出來。」

排位賽另一驚喜，是哈斯車隊的侯根保不僅打入Q3，還造出第二快的時間，然而他因為在麥拿侖車手皮亞斯特利在Q3炒車引發紅旗時，未能按程序及時減速，遭罰三格，只能在第5位起步；而艾法托利的日本車手角田裕毅和阿士頓馬田的史杜爾，同因阻礙對手被罰。

侯根保（左）表現優秀取得排位賽第二位，可惜因干犯紅旗下的條例而被罰格，失去頭排起步的機會。（路透社）

車手受罰後的起步排位：