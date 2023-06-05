F1．西班牙站｜平治更新有功效雙雄齊登頒獎台　羅素疑落雨擺烏龍

周日（4日）在加泰羅尼亞上演的西班牙站，紅牛車手韋斯達賓贏得今年第5個分站冠軍，但今站的大贏家必定是平治車隊，今站帶來更新後，今季首度兩架戰車齊上頒獎台。

佐治羅素由第12位拾級而上，最終以季軍衝線，今季首度開香檳，賽後直言有點驚喜。對比香檳，或許羅素對天雨更有驚喜。



紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）在西班牙站繼續壟斷，正賽由頭帶到尾，以24秒之差拋離咸美頓，更加體視了什麼是「贏到盡」，無論是三節練習及排位賽，「韋少」都是取得首位。

F1巴塞隆拿站︱平治兩車上頒獎台 廠隊終於贏客仔 韋少輕鬆封王

F1巴塞隆拿站｜韋少連續三站奪頭位 平治領隊：他在另一層次

韋斯達賓全個比賽周末的壟斷表現，最終取得今季第5個分站冠軍。（Getty Images）

平治的W14戰車今站帶來不少更新，包括側箱及前懸掛等，今站戰車實力明顯有改善。咸美頓首圈超越諾里斯後，曾經一度被史杜爾爬頭，隨後在起終點大直路返回三甲，再與法拉利的辛斯爭奪次席。辛斯率先進入維修站，咸美頓繼續收窄差距，離開維修站後，在第28圈成功爬頭，登上次席。

第12位起步的佐治羅素，努力收復失地，逢車過車，第35圈超越辛斯，進佔第3位，最終兩架平治戰車力保位置，今季首度雙雙登上頒獎台，亦是羅素今年第一枝香檳。

平治的咸美頓與羅素今季首度齊登頒獎台。（Getty Images）

佐治羅素賽後坦言，與隊友一同登上頒獎台是喜出望外，「我對今站成績有點驚喜，由第12位殺上第3位，這全都歸功車隊，今天的戰車表現超乎想像，相信就是證明車隊正在進步。」

佐治羅素今年首度在頒獎台上開香檳。（Getty Images）

令羅素驚喜的，不止是獎盃，天氣狀況同樣令他「喜出望外」。佐治羅素突然透過無線電向車隊查詢，「有無人報過有雨落，我頭盔入面有水珠喎！」車隊回應他說，只得他這樣說。當比賽進行時，賽道上亦有烏雲飄過，但為何羅素會「擺烏龍」以為落雨呢？他在賽後解釋一切。

「我沒有將瀏海放在頭套內，所以我的頭髮就眼前揈來揈去，當我開始流汗時，汗水沿頭髮流下來，當我煞車時，汗珠即彈向頭盔內，當我撕去頭盔上的膠片時才發現，原來水珠在頭盔內，我才知道這不是雨水，是汗水，我花大概4個圈才了解發生什麼事。」

羅素向車隊報告疑似有雨落。（Twitter截圖）

即將在年尾約滿的咸美頓，今季第2度站上頒獎台，不約而同亦是亞軍，如今戰車戰力有改善，會否促進他的續約事宜？「咸爵爺」坦言，翌日（5日）將與禾夫（Toto Wolff）會面，並強調：「這（續約事宜）不影響我的表現，無論如何我也會專注在賽場上，與車隊繼續緊密合作，我依然渴求成功。」

咸美頓取得今年第2個亞軍。（Getty Images）