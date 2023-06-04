F1巴塞隆拿站︱平治兩車上頒獎台　廠隊終於贏客仔　韋少輕鬆封王

F1（一級方程式）巴塞隆拿站紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）再次以由頭放到尾姿態封王，連續3站贏得分站冠軍，亦是今季頭7站第5度封王，生涯累積40個分站冠軍。

平治兩車雖在排位賽相撞，去到正賽咸美頓和羅素兩車手表現出色，分別奪得第二、三位，平治今季首次有兩車手齊入三甲。作為同時提供引擎給其他車隊的「廠隊」，平治終於爭氣，勝過「客仔」Aston Martin。



兩屆世界冠軍韋斯達賓駕駛「火星車」RB19，即使以黃胎起步，速度仍與一眾用紅胎起跑的對手看齊。由一開始已佔優勢，66圈賽事無驚無險封王。

較令人意外的是，排位賽竟發生兩車相撞的平治，兩台車均能踏上頒獎台——第四位起步的咸美頓追上得第二，今季第二度跑入三甲；第12位起步的羅素更連追9級，以第三名過終點。作為引擎供應商，平治今季屢次被「客仔」Aston Martin打敗，今站咸美頓、羅素分列第二、三，兩車齊上頒獎台，終於「威返次」。

F1巴塞隆拿站賽果（只列前十位）：

1. 韋斯達賓（紅牛）

2. 咸美頓（平治）

3. 羅素（平治）

4. 佩雷斯（紅牛）

5. 辛斯（法拉利）

6. 史杜爾（Aston Martin）

7. 艾朗素（Aston Martin）

8. 奧干（Alpine）

9. 周冠宇（Alfa Romeo）

10. 加斯利（Alpine）

