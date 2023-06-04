F1巴塞隆拿站︱平治兩車上頒獎台　廠隊終於贏客仔　韋少輕鬆封王

撰文：吳慕兒
出版：更新：

F1（一級方程式）巴塞隆拿站紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）再次以由頭放到尾姿態封王，連續3站贏得分站冠軍，亦是今季頭7站第5度封王，生涯累積40個分站冠軍。
平治兩車雖在排位賽相撞，去到正賽咸美頓和羅素兩車手表現出色，分別奪得第二、三位，平治今季首次有兩車手齊入三甲。作為同時提供引擎給其他車隊的「廠隊」，平治終於爭氣，勝過「客仔」Aston Martin。

兩屆世界冠軍韋斯達賓駕駛「火星車」RB19，即使以黃胎起步，速度仍與一眾用紅胎起跑的對手看齊。由一開始已佔優勢，66圈賽事無驚無險封王。

較令人意外的是，排位賽竟發生兩車相撞的平治，兩台車均能踏上頒獎台——第四位起步的咸美頓追上得第二，今季第二度跑入三甲；第12位起步的羅素更連追9級，以第三名過終點。作為引擎供應商，平治今季屢次被「客仔」Aston Martin打敗，今站咸美頓、羅素分列第二、三，兩車齊上頒獎台，終於「威返次」。

F1巴塞隆拿站賽果（只列前十位）：

1. 韋斯達賓（紅牛）
2. 咸美頓（平治）
3. 羅素（平治）
4. 佩雷斯（紅牛）
5. 辛斯（法拉利）
6. 史杜爾（Aston Martin）
7. 艾朗素（Aston Martin）
8. 奧干（Alpine）
9. 周冠宇（Alfa Romeo）
10. 加斯利（Alpine）

F1 2023年全季賽程。（01美術製圖）
田徑｜肯尼亞神奇媽媽圓夢終破世界紀錄　同鄉跑神也讚好烏克蘭9歲柔道小將遭俄羅斯空襲奪命　上周比賽初嘗冠軍滋味法網｜8號種子冼拿力戰近5個半小時飲恨出局　關鍵觸網球扭轉局勢法網｜俄羅斯卡莎堅娜輕鬆躋第三圈　高難度致勝球贏盡掌聲法網｜蒙菲斯絕境下大爆發反勝　新手爸爸陷生涯低谷為女兒爭口氣法網首圈驚天冷門　世界二哥負正賽初哥　麥維迪夫：我討厭泥地F1摩納哥站｜突降大雨無阻韋少封王　Tom Holland舒娃驚喜現身F1摩納哥站｜排位賽法拉利累陸克萊受罰　韋少神奇演出勇奪頭位林丹李宗偉出席世界羽聯名人堂儀式　老友重聚開記者會猜包剪揼
一級方程式賽車F1
平治車隊
紅牛車隊
韋斯達賓
咸美頓
佐治羅素（F1車手）