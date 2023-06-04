F1巴塞隆拿站｜韋少連續三站奪頭位　平治領隊：他在另一層次

F1（一級方程式）巴塞隆拿站周六（3日）上演排位賽，卻出現不少「爆冷」賽果，既有強隊失利、也有中游份子登上前列，平治甚至上演兩車雙撞。

唯一不變的是，韋斯達賓（Max Verstappen）連續三站排頭位，平治領隊禾夫也不得不讚他「在另一層次」。



周六排位賽第一回合（Q1）已出現令人驚訝的結果，在排位賽一向表現出色的法拉利主將陸克萊，竟在沒有明顯犯錯之下在Q1出局，而且只排第19位，夾在兩部威廉士戰車中間，他賽後道：「我無法解釋此事，唯一能說的是入左彎時無法駕馭車子，即使換了車胎也一樣，根本沒有抓地力。我們會檢查車子，若車子沒有任何問題，我會很震驚的。」

一向擅長排位賽的陸克萊，竟在Q1出局，更只排在第19位。（Getty Images）

到Q2再有「爆冷」結果，紅牛車手佩雷斯在最一次造圈時衝出賽道，未能改善時間而出局，排在第11位；同時間，平治的佐治羅素亦出局，排第12位，他與隊友咸美頓曾發生一段匪夷所思的小插曲，兩部平治竟在大直路擦撞，咸美頓立刻通過無線電指羅素突然「收油」，賽會調查事件後，僅向平治發出「正式警告」，但沒有處分。

平治兩車奇怪地相撞：

在紅牛、法拉利和平治都各有車手失利，各自只得一部車打入Q3之時，阿士頓馬田、麥拿侖和Alpine都成功讓兩部車都進入Q3，當中麥拿侖的諾里斯更是搶得第3位，而Alpine的加斯利雖然取得第4位，但卻因為排位賽期間兩度在賽道上「阻人前進」而總共被罰6格，需排在第10位起步。

麥拿侖車手諾里斯（左一）表現出色，排在第三位。（Getty Images）

至於排首名的，毫無懸念是兩屆世界冠軍韋斯達賓，已是他連續三站排頭位、也是今季順利舉行的7站賽事中的第5次頭位，他駕駛「火星車」RB19，造出的時間拋離排第2位、法拉利的辛斯0.462秒之多，而這個差距，更是大於由第2名到第7名間的差距（第2名的辛斯與第7的奧干之間相差0.349秒）。

韋斯達賓奪得頭位，由美臣蒙特（右）送上紀念車胎。（Getty Images）

平治領隊禾夫談及韋斯達賓時，也不禁道：「我覺得他就是在一個完全不同的層次，要我說出這句話實在不快，但這是現實。」對於兩車手相撞，他則指是車隊溝通問題，會作檢討。

平治今站戰車作出頗大轉變，放棄由上季到今季初沿用的「無側箱」設計，似乎取得成效，但禾夫認為排位成績本應可以更好：「我們應該要有一架車排在韋斯達賓之後的，所以有點失望。」