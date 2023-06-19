F1．加拿大站｜韋斯達賓繼續無敵4連冠　分站冠軍追平傳奇冼拿

因天雨關係，令F1（一級方程式）加拿大站的排位賽有驚喜，更添可觀性，但正賽卻風和日麗，紅牛車手韋斯達賓繼續壟斷，再一次由頭帶到尾，贏得今年第6個分站冠軍，進一步拉開車手榜的領先優勢。「韋少」連贏4個分站，一項數據更顯示他與其他車手的距離。



F1加拿大站排位賽灑下一陣雨，令賽事更添變數，但無論晴天或有雨，依然無阻紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）奪下頭位。

F1．加拿大站｜韋斯達賓點出隊友殘酷真相 法拉利車隊車手齊出錯

5盞紅燈一熄，韋斯達賓應聲彈出，隨即拉開差距，後方的咸美頓（Lewis Hamilton）與艾朗素（Fernando Alonso）鬥得激烈。直至第12圈，佐治羅素撞牆令頭鏟及右尾胎損毀，賽會隨即出示安全車，咸美頓與艾朗素齊齊進入維修站換胎，兩人隔空交手，「咸爵爺」換胎稍慢，當他完成換胎後險象環生，差點與艾朗素相撞，幸好咸美頓快一步，守住次席。

咸美頓與艾朗素差點在維修站相撞。（F1 Twitter截圖）

艾朗素駕駛有新更新的阿士頓馬田AMR23戰車，戰力比咸美頓稍勝一籌，艾朗素在第22圈直路爬頭。咸美頓從後苦苦跟隨，末段一度收窄至1.4秒的差距，幸好艾朗素有貨在手，再提升速度，拉開差距，最終以第2名衝線，咸美頓則摘季而回。

F1加拿大站由韋斯達賓封王，三甲同樣是世界冠軍級人馬。（路透社）

加拿大站的冠軍再度落在韋斯達賓手上，連續4站封王﹑今季第6個分站冠軍，「韋少」現時以195分領先車手榜，拋離次席的隊友佩雷斯69分。

韋斯達賓今站由頭帶到尾，車迷眼中似乎是輕鬆取勝，這名紅牛車手賽後直言並非大家想像般輕鬆，「我努力將輪胎保持在適當的工作溫度，所以今站不是如此輕鬆，幸好一切順利，今站的發揮顯然不是最佳，但這反映了我們有一架強勁的戰車。」

韋斯達賓由頭帶到尾，賽後直言今站並非想像般輕鬆。（路透社）

這架紅牛RB19戰車，在韋斯達賓的操控下猶如「火星車」，數據上充分顯示。韋斯達賓近4站以壟斷姿態全稱霸，除了4站全勝，他自上月邁亞密站第47圈起領先，至今全都是領先，已經是連續224圈帶頭。

韋斯達賓不單止4連冠，至今更連續領先224圈。（路透社）

韋斯達賓同時錄得生涯第41場分站勝利，追平傳奇冼拿（Ayrton Senna）的紀錄，他對此感到自豪，並希望繼續改寫紀錄。韋斯達賓亦為紅牛車隊帶來歷來第100個分站冠軍，是第5支車隊達成這里程碑，他笑言要有更遠大的目標，新的目標是200場勝仗。

紅牛歷來百勝分布：



韋斯達賓：41場

華迪爾：38場

韋伯：9場

列卡度：7場

佩雷斯：5場



紅牛車隊獲得史上100勝。（路透社）