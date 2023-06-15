港足．越南直擊︱港隊攻守有板有眼　問題十二碼一球僅負強敵越南

香港作客世界排名95位的越南，以為強弱懸殊一戰，港足踢出鬥志和部署，進攻和防守表現有板有眼，面對強敵僅因一球判決可商榷的十二碼一球落敗。

香港01記者袁志浩 越南海防直擊



港足作客越南，闊別港隊近一年的陳俊樂正選上陣。（袁志浩攝）

今次港隊作客的的Lach Tray體育場為越南甲組聯賽球會海防FC主場，球場1958年由養馬場改建而成，最近一次翻新則在2021年，由球會與市政府聯合投資近600億越南盾（約2000萬港元）。不過球場設備仍屬舊式，且設計元素欠奉，四面看台只有主看台算是「有瓦遮頭」，但草地質素算理想。

比賽雖在當地晚上舉行，但仍十分悶熱，氣溫高達攝氏31度。加上主場19000名球迷形成一片紅海，除了無間斷用各種樂器奏唱歌曲，也玩人浪、亮起手機燈為主隊打氣，對作客的港隊來說是極大挑戰，幸10名香港球迷也聲嘶力竭地吶喊，盡自己每一分力支持港足。

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港足作客世界排名第95位的越南國家隊，主教練安達臣派出在中甲狀態火熱的安永佳正選上陣，前線夥拍羅梓駿和孫銘謙攻堅；闊別港足接近一年的陳俊樂亦正選上陣，夥拍隊長黃洋及黃威鎮守中場。兩軍實力有一定差距，但作客的港隊上半場一路防守得有板有眼，安永佳更有一次入球黃金機會，可惜單對單面對門將未能把握。

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越南控球佔優，角球攻勢亦具威脅，惟港隊偶爾簡單直接的反擊，都幾乎帶來入球。正當港隊距離入球愈來愈近，31分鐘球證一次判決改寫戰局——港隊守將艾里奧與越南球員禁區內輕微碰撞，對手向前倒地，球證即判罰十二碼，安達臣對判決十分激動，曾經指向看台，然後向場內張開雙手，疑似質問球證。今仗為港隊把關的謝家榮無法阻止，越南憑十二碼先開紀錄。

主隊越南領先下攻勢愈來愈凌厲，港隊以血肉長城陣一一瓦解攻勢，43分鐘一次反擊機會，隊長黃洋離門25碼起腳勁度十足，嚇得現場球迷譁然，不過越南也有隊長桂玉海門前及時解圍，半場港足僅0：1落後越南。

下半場甫開賽越南幾乎即憑左路突擊傳中增添紀錄，之後屢次在左路進襲，均被港隊守將快一步阻止攻勢。之後戰情一度膠着，至61分鐘孫銘謙一次個人突破，禁區頂左路推順扣大位起腳，角度和力度不足下被越南門將鄧文林沒收。

謝家榮末段飛身救出「必入波」

戰至67分鐘安達臣一口氣作出3個調動，黃洋、黃威和孫銘謙被換出，由潘沛軒、鞠盈智和胡晉銘入替。76分鐘越南隊近門施射被港足門將謝家榮撲出不遠，越南球員近門補射再次被港隊解圍。81分鐘港足再作調動，由陳肇鈞入替陳俊樂。

87分鐘越南一次入球黃金機會，又是來自左路突破傳中，范春孟轉身擺脫港隊守將後勁射，射門角度、力度十足，皮球直飛龍門左上角，謝家榮飛身精彩指尖撲出，終幫助港隊不致多失，僅以一球僅負越南。

縱觀整場比賽，港足與越南表現平分秋色，就算被對手狂攻之下，防守仍未見手忙腳亂，還多次淡定解圍，值得一讚；多次反擊亦甚具威脅，唯一在射門把握能力方面仍有改善空間，可喜可賀的是，面對強敵踢出拼勁、活力和鬥志，令人期待未來持續進步。