港足．越南直擊︱香港球迷作客被越南躉紅海包圍　附免費直播連結

香港足球代表隊周四（15日）作客世界排名高52位的越南國家隊，賽前球場外氣氛熾熱，港隊亦有10名球迷作客撐場。

香港01記者袁志浩 越南海防直擊



港足對越南直播連結港足對越南直播連結

據稱越南足總欲推廣足球至胡志明及河內以外城市，今次特意把國家隊賽事首度移師海防舉行，當地球迷反應熱烈，門票自上周六（10日）起公開發售僅兩日便全部售罄，場外更有「黃牛黨」，把票價炒高近3至4倍——原價30萬越南盾（約100港元）的最高級別門票，現叫價100萬越南盾（約332港元）。

比賽場地外有「黃牛黨」，門票被炒高約3至4倍。（袁志浩攝）

而早在比賽開始前4小時，已有不少身穿紅色衫的越南球迷在場外聚集，有人派發打氣頭帶及印有國旗的印水紙。部份當地「死忠」擁躉更在球場附近街道舉辦小型汽車巡遊，一邊響咹，一邊揮動越南國旗或當地球會會旗，更燃點紅色煙火及播放節奏強勁的音樂，氣氛熾熱。

越南球迷於賽前約4小時已舉行小型汽車巡遊做勢。（袁志浩攝）

+ 2

比賽開始前3小時，越南球迷已湧入球場，場內一半座位已滿，更有非持票人士嘗試「硬闖」，令球場閘口有多名保安及軍人戒備，球迷要舉高門票示意才能入內。而到越南隊抵埗時，全場更掌聲雷動，高呼「Vietnam」等口號歡迎。

香港球迷跟當地人一樣要舉飛入閘。（袁志浩攝）

港隊今次有10名球迷作客，坐在港隊後備席之後，被全場「紅海」包圍。其中球迷恒仔表示，近兩三年因疫情令作客睇波機會減少，所以即使明知港隊實力較弱，仍希望到場支持。「我也是學習心態，近年越南進步得好快，唯有看港隊今場捱不捱得住。」

面對主場近30000名越南球迷，他別有一番感受，「藉自己來睇波，想鼓勵多點人一起參與，未來有更多香港人到不同地方睇波，把人數慢慢累積起來，目標是明年在多哈舉辦的亞洲盃決賽周，可以像其他隊一樣，有1000多名球迷作客。 」

香港球迷被全場紅海包圍。（袁志浩攝）