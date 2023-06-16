港足．越南直擊︱謝家榮處子戰救險球　曾被禁賽一年　今終吐烏氣

港隊今仗雖然以0：1不敵越南，但仍然有亮點，首次為大港腳於國際A級賽上陣的守門員謝家榮，下半場屢救險球，令球隊不致多失。曾因紀律問題被足總禁止代表香港一年的他，證明了自己，也一吐烏氣。

香港01記者袁志浩 越南海防直擊



先撲走對手近門剷射，面對內彎彈地傳中球又伸盡右手拍走。越南尾段遠射直飛龍門左上角，謝家榮再飛身以指尖撲出，最終落地時雙腳抽筋，被逼退下火線。

謝家榮首次在國際A級賽把守港隊大門。（袁志浩攝）

家榮賽後已無大礙，他認為中途被換走是美中不足，自評表現已是「合格以上」。「7至8分吧（10分滿分），若沒抽筋再高分一點。可能因剛完季，休息了一段日子，突然踢這麼高強度的比賽，體能上有點跟不上。」

他表示自己享受在高水平比賽，即使是作客被球迷喝倒采，也十分享受，假如往後再有機會上陣，希望可以踢足全場。

謝家榮賽後與香港球迷擊掌。（袁志浩攝）

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港足主教練安達臣亦滿意家榮的演出，更指這就是自己揀選對方入伍的原因，「他在港超表現突出，我就是選全港最好的球員。」

家榮2021年因隨港足U23到日本比賽期間醉酒鬧事，後來遭足總重罰、禁止代表香港1年；他「刑滿」後於3月國際賽期曾入圍決選，但最終並無上陣，至今場終獲機會，背後意義重大。

「外界可能不知道，我當時很不開心。但上次入選後，知道自己若果繼續維持好紀律，聯賽有表現，機會自然會來。」他希望借助今次「處子戰」的表現，重新出發，「不多不少也吐了烏氣，但如果和波或贏波，會更值得開心。」