桌球假波案｜中國台球協會重罰涉事球手　趙心童顏丙濤禁賽期更長

今月初世界職業桌球聯會（WPBSA）公布對10位涉事中國球手處罰，其中梁文博及李行被重罰終身停賽，其餘球手則在配合情況下，停賽期獲一定程度減免。

中國台球協會周三（21日）亦隨之公布處罰結果，程度與世界桌聯大致相同，但對於趙心童及顏丙濤這兩名國內頂級球手沒有減刑，較年輕的趙劍波和常冰玉則獲較輕處罰。



今次假波案為桌球史上規模最大一次，雖然不少球手因為主動配合WPBSA調查，禁賽期因而縮短，不過中國台球協會並沒有因為是自家人而從輕發落，即使相較之下沒有罰款，可他們作出的處罰大致上比WPBSA還要重。

中國台球協會在6月21日公布對涉事球手的處罰。（中國台球協會官網截圖）

以下為10名涉事球手的處罰對比：

1. 梁文博



WPBSA：被罰終身不得參加桌球比賽，並支付4.3萬鎊費用。

中國台協：處以終身禁賽的處罰，禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



2. 李行



WPBSA：被罰終身不得參加桌球比賽，並支付4.3萬鎊費用。

中國台協：處以終身禁賽的處罰，禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



3. 魯寧



WPBSA：被罰停賽8年，在其提供配合和認罪後，減至5年零4個月，直至2028年4月6日，並支付7500鎊費用。

中國台協：處以禁賽8年的處罰，直至2030年12月6日。禁賽期內禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



4. 顏丙濤



WPBSA：被罰停賽7年6個月，在其提供配合和認罪後，減為5年，直至2027年12月11日，並支付7500鎊費用。

中國台協：處以禁賽7年6個月的處罰，直至2030年5月11日。禁賽期內禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



5. 陳子凡



WPBSA：被罰停賽7年6個月，在其提供配合和認罪後，減為5年，直至2027年12月20日，並支付7500鎊費用。

中國台協：處以禁賽5年的處罰，直至2027年12月20日。禁賽期內禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



6. 張健康



WPBSA：被罰停賽4年5個月，在其提供配合和認罪後，減為2年11個月，直至2025年12月1日，並支付7500鎊費用。

中國台協：處以禁賽4年5個月的處罰，直至2027年5月1日。禁賽期內禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



7. 白朗寧



WPBSA：被罰停賽4年，在其提供配合和認罪後，減為2年8個月，直至2025年8月6日，並支付7500鎊費用。

中國台協：處以禁賽4年的處罰，直至2026年12月6日。禁賽期內禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



8. 趙心童



WPBSA：被罰停賽2年6個月，在其提供配合和認罪後，減為1年8個月，直至2024年9月1日，並支付7500鎊費用。

中國台協：處以禁賽2年6個月的處罰，直至2025年7月1日。禁賽期內禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



9. 趙劍波



WPBSA：被判禁賽3年6個月，在其提供配合和認罪後，減為2年4個月，直至2025年4月7日，並支付7500鎊費用。

中國台協：處以禁賽2年4個月的處罰，直至2025年4月7日。禁賽期內禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



10. 常冰玉



WPBSA：被罰停賽3年，在其提供配合和認罪後，減為2年，直至2024年12月7日，並支付7500鎊費用。

中國台協：處以禁賽2年的處罰，直至2024年12月7日。禁賽期內禁止其以任何形式、任何身份參與中國大陸境內所有台球賽事與活動。



從對比可見，除中國台協沒有對這些球手罰款以外，基本上都取消了WPBSA對他們的停賽期減免，包括最受注目的顏丙濤及趙心童，他兩人的停賽期按照WPBSA的原判，即分別為7年6個月及和2年6個月。

這10人當中只有趙劍波和常冰玉的處罰比原來輕，他們是這名單當中最年輕的兩名球手，其中趙劍波出生於2023年8月，常冰玉則出生於2002年8月，雖然後者只比白朗寧年輕4個月，不過常冰玉在調查過程中有主動披露事件，加上他曾表示擔心不服從梁博文會有後果，因此中國台協可能因此而對這兩名年輕球手從輕發落。