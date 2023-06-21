劍擊・亞錦賽｜勇挫中韓勁敵　男重女花闖4強為港添銅

亞洲劍擊錦標賽周三（21日）上演男子重劍及女子花劍團體賽，由方凱申、吳浩天、何瑋桁與周澤軒組成的男重港隊，於8強勇挫中國隊，躋身4強後不敵日本，仍相隔6年贏得亞錦賽銅牌。

同日女花港隊亦在8強擊敗勁敵韓國，最終不敵中國仍為港添銅。



男重今日由方凱申、吳浩天、何瑋桁任正選出戰團體賽，周澤軒先列後備，首圈輪空後於8強對上世界排名第8的中國。港隊在上屆8強正是不敵中國無緣晉級，後者最後奪銅而回。

港隊今仗勢如破竹，由首回合開始便一直處於領先，何瑋桁與吳浩天先後上陣後打成10：6。其後中國雖追至1分差，港隊合力再度拉開分差。直到第7局，對手XIU Yuhan上陣取得6分力追至32：34。周澤軒在第8局上陣力保2分領先優勢，「守尾門」的何瑋桁上陣後採取主動，在戰平41：41時頂住壓力，一口氣連轟3分終以45：42力克中國，勇闖4強，穩奪獎牌。

「守尾門」的何瑋桁頂住壓力以45：42擊敗中國。（資料圖片／夏家朗攝）

相隔6年奪亞錦賽獎牌

男重上一次在亞錦賽奪獎牌，已數到2017年主場舉行的亞錦賽摘銅。相隔6年再打入4強，贏下最後一分後，男重隊員都衝到場上與何瑋桁相擁慶祝。

港隊乘勇在4強再度登場，惟面對世界第五的日本隊，開局便被東京奧運團體賽金牌山田優與加納虹輝壓制，以2：8落後。港隊其後未能收窄分差，中段已被拋離9分。最終港將力戰下以26：45告負，仍為男重以一面團體賽銅牌完成今屆賽事。

相隔6年再在亞錦賽取得獎牌，男重隊員都衝到場上與何瑋桁相擁慶祝。（IG直播截圖）

女花月內兩挫韓國 為港添銅

由鄭曉為、符妤名、關渝澄與陳諾思組成的女花港隊，同日出戰8強硬撼上屆銅牌韓國隊，在中段一度拉開28：21下，終以45：38大勝韓國，勇闖4強。這是女花自2019年奪銅後，再奪獎牌。她們將在4強與中國隊爭入決賽。

這是繼月初女花世界盃格魯吉亞站後，港隊再擊敗世界排名第十的韓國隊。

鄭曉為率領女花打入亞錦賽4強。（資料圖片／鄭子峰攝）

女花在決賽與上屆亞軍中國隊硬碰，鄭曉為打頭陣對陳情緣以5：4取得領先，惟中國在第二局追平後，蔡苑廷上陣助中國反超前14：8。

首度出戰亞錦賽的小將陳諾思於第6局再度上陣，打出一波7：4追成21：26，惟港隊其後未能收窄分差，「守尾門」的鄭曉為單局取得7分，港隊終以32：41告負，仍為港添銅。

明日亞錦賽煞科日，港隊將有張家朗領銜的男子花劍隊，與女子佩劍隊在團體賽分途出擊，力爭獎牌。