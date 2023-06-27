英超轉會｜熱刺準備大換血　預計將清走至少10人　麥迪臣接近加盟

俗話說新官上任三把火，熱刺新帥普斯迪高古（Ange Postecoglou），目前看似暫未賣出任何球員，更以7500歐元買斷古路斯夫斯基（Dejan Kulusevski）及柏度樸路（Pedro Porro），隊內看似風平浪靜，今個轉會窗也沒什麼太大動作。

不過該名教頭實際上7月1日才正式上任，而且熱刺一線隊內人數眾多，來季又沒有任何歐洲賽資格，相信熱刺將會迎來一場大清洗。



沙特聯賽的崛起讓今個轉會窗變得極為瘋狂，加上英超各大球會亦開始出手為下季籌備，熱刺僅將借將買斷，相比之下確是比較「靜局」。實際上他們也有買人傳聞，但相信清走冗員，同時留住有實力的球員，會是普斯迪高古上任後的首要工作。

熱刺上季表現不濟，普斯迪高古上任後要做的工作不少。（路透社）

預計來季將有至少10人離隊

熱刺目前一線隊球員多達30人，考慮到來季沒有歐洲賽資格，不需要應付太多戰線情況下，減少約10人左右是合理的做法。

首先是熱刺頭號門將洛里斯（Hugo Lloris），這名36歲的法國門將近幾季表現屢受外界批評，亦盛傳他會在今季尾離隊。據英國《每日郵報》引述法國《隊報》消息，他在今月中曾與普斯迪高古討論過自己在球隊的未來，這名門將亦收到來自沙特球會的邀請，但他仍未決定好接受還是留隊。與此同時，安坡里門將域卡利奧（Guglielmo Vicario）被廣泛報道即將加盟，因此該名法國老將離隊的可能性依然很大。

洛里斯在今個轉會窗離隊機會甚大。（Getty Images）

著名體育媒體《The Athletic》列出名單，當中認為坦根加（Japhet Tanganga）、達雲臣山齊士（Davinson Sánchez）、祖朗頓（Joe Rodon）、利古朗（Sergio Reguilon）、迪雲（Alfie Devine）及哈利雲克斯（Harry Winks），很可能有新援加入下被借走或賣出。

利古朗今季被外借至馬體會，不過全季各項賽事也只有12次上陣。（Getty Images）

上季初加盟的34歲老將比列錫（Ivan Perisic），被認為球會表現與國家隊判若兩人，加上年齡因素，因此來季會否仍留在隊內存疑。他今季聯賽上陣34場只入1球，但其實交出8次助攻，與般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、艾歷臣（Christian Eriksen）等7名球員並列英超第9位。

比列錫來季會否留隊存疑。（Getty Images）

盧施素（Giovani Lo Celso）及尼當比利（Tanguy Ndombele）的情況則稍有不同，他們分別從維拉利爾及拿玻里結束外借期回歸，這兩人各自在外獲得大量上陣時間，後者更幫助拿玻里奪得意甲冠軍，因此離隊他投的機會較大；主力中堅艾歷迪亞（Eric Dier）今季的表現亦經常被批評，不過他與熱刺的合約至下年夏天才到期，因此預計他來季仍會繼續效力。

當然，預計會離隊的還有當家前鋒哈利卡尼（Harry Kane），曼聯、皇馬、PSG等大球會一直對他虎視耽耽。他今季在英超攻入30球，在射手榜上僅次於夏蘭特，加上已將近30歲，但生涯依然無冠，熱刺在今個轉會窗恐怕已留不住他；另一球星孫興慜則表明會留隊，他雖然收到來自沙特的銀彈攻勢，但這名韓國翼鋒明確表示金錢目前對他來說沒有意義，「能夠在我最喜歡的聯賽踢波十分重要，我希望能為熱刺出戰更多英超賽事。」

哈利卡尼當然是今個轉會窗焦點之一，預計熱刺已無法挽留他留隊。（Getty Images）

即將收購占士麥迪臣

在縮減陣容人數同時，其實熱刺亦有跟不少球員傳出緋聞，當中以李斯特城中場占士麥迪臣（James Maddison）傳得最為厲害，《The Athletic》及英國《每日電訊報》均報道雙方接近完成交易，預計他會以6000萬鎊轉會費加盟；此外，英國《衛報》亦報道熱刺與利物浦競爭禾夫斯堡中堅雲迪尹（Van de Ven），該德甲球會為其標價3000萬歐元，而且拜仁慕尼黑亦對這名荷蘭後衛感興趣。

占士麥迪臣據報道已接近加盟熱刺。（Getty Images）

熱刺上季表現讓不少球迷大感失望，球季中後段與領隊干地分道揚鑣後，整體士氣更是一落千丈，甚至出現看守領隊只教幾場便被辭退的亂象。普斯迪高古到底能否帶領熱刺扭轉局面，今個轉會窗如何操作，將會是箇中關鍵之一。