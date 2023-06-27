根度簡感動告別曼城　哥迪奧拿改寫茫茫人生　兩通電話的難離難捨

以隊長身分帶領曼城奪得三冠王後，根度簡在香港時間周一（26日）落實以自由身加盟巴塞隆拿簽約兩年，結束7年的藍月生涯。

曼城在官網接連貼出8篇文章及精華影片，以感謝和紀念這位球員為球會帶來的貢獻，根度簡本人也在網上平台《The Players' Tribune》貼出長文，剖白在曼城這數年來的心境，並寫下對球會隊友、職員以及領隊哥迪奧拿的感謝之情。



不管是拿下三冠王的這一季，還是之前稱霸英格蘭本土、但在歐聯總是功虧一簣的數個球季，根度簡都不是曼城最具代表性的人物，甚至說到這間曼市球會時，你可能會在數出五六名球員後，才會想起這名德國人的名字。

根度簡在曼城7個球季，各項賽事上陣304場攻入60球，以一名中場球員來說其實已是及格有餘，不過在星光熠熠的藍月陣中，他的光芒總會輕易地被奇雲迪布尼、基亞利殊、史達寧、利萊辛尼、大衛施華等隊友掩蓋，特別是艾寧夏蘭特今季來投後，即打破英超塵封多年的入球紀錄，一切更變得像是眾星捧月一般。

效力曼城7個球季，不時為球隊攻入關鍵一球，但說到這支球會時，沒多少人會第一時間想起他的名字。（Getty Images）

落實轉會巴塞後，根度簡在《The Players' Tribune》中寫下一篇標題為「謝謝你，曼城」的長文。在文章的第一段，他表示當初來到這裏的時候，自己什麼也沒有，但事隔7年後離開，已實現了所有夢想。

6月11日的歐聯決賽，球證吹響完場哨子聲後，根度簡與二號門將史堤芬奧迪加（Stefan Ortega）兩人相擁而哭。「那一刻我感到幸福萬分，但更多的是解脫。」

贏得今屆歐聯冠軍後，根度簡與史堤芬奧迪加兩人皆喜極而泣。（Getty Images）

如夢魘般纏繞多年的歐聯魔咒

在2012/13球季——剛好是10年前，那時候根度簡仍為多蒙特效力，8萬6千多名球迷來到溫布萊球場，觀看蜜蜂軍團與拜仁慕尼黑在歐聯決賽上演的另一場德國國家打吡。那場比賽根度簡憑十二碼射入了一球，但最終仍以1：2落敗。

「對我來說，歐聯是我過去10年間一直念念不忘的東西。當2013年我與多蒙特在決賽輸給拜仁時，我崩潰了。那感覺不僅是輸掉一場決賽，那確確實實地成為了困擾我10年的夢魘。」根度簡在文中寫道，他續指之後其職業生涯的所有決定都與此有關，也正是因此才來到曼城。「所以當兩年前我們在決賽不敵車路士時，那種感覺很糟糕。上季在主場面對皇馬時，我坐在板凳上無法上陣，或許那對我來說更為難過。我真的很想拿到這項錦標。」

根度簡10年前初次踏足歐聯決賽，但自此之後卻一直為其纏繞。（Getty images）

不過他形容來到今季後，就像有什麼開關被打開一樣，他相信球隊能獲得一切，而且不僅是歐聯冠軍，「即使那時候我們在聯賽落後阿仙奴10分，我也相信我們能贏得英超冠軍。」

英超後上奪冠，足總盃決賽史上首次的曼市打吡，根度簡一開賽即轟入世界波，在下半場再入一球，助曼城以2：1擊敗曼聯。當飛機在伊斯坦堡上空準備降落時，他知道球隊距離加冕三冠王只差最後一步，同時也是最重要一步。

根度簡在面對曼聯的足總盃決賽梅開二度，助曼城為三冠王壯舉邁進一步。（Getty Images）

「當我們坐上前往酒店的巴士，卡臣（Scott Carson，球隊第三號門將）坐在我旁邊，他是2005年時，利物浦奇蹟地在0：3落後情況下反勝AC米蘭的陣中一員。」根度簡回憶道。「他說：『不用擔心，每次我來到伊斯坦堡，都會帶着歐聯獎盃離開。』哈哈哈，有卡臣在陣中，我們就不會輸的，我想。」

但即便如此，他仍無法安撫緊張情緒，「我記得我把電話關掉，不想閱讀任何訊息。我甚至無法小睡片刻，也無法收看電視。我緊張到在腦海裏將這場比賽踢了500次，我太想贏到它了，真的太想了。」

後來的故事大家都知道了，根度簡也坦承這場決賽他們沒有發揮出最佳水平，但勝出一刻，他終覺如釋重負。「奮鬥總是有價值的。這些年來的失敗，讓這場勝仗顯得如此美妙。」

奮鬥多年，與夢魘戰鬥10年，根度簡終如願舉起歐聯獎盃。（Getty Images）

感謝哥迪奧拿不離不棄

助球隊達成三冠王壯舉，然後功成身退另尋目標，在外人看來似乎只是一個很普通的決定，「我最難打出的其中一個電話，就是打給哥迪奧拿跟他說我將要離隊。我能做的就是跟他說聲謝謝，不僅是為了這個球季，或是所有的這些冠軍，還有他帶我來到這裏。」

「我永遠不會忘記，我仍在多蒙特的那個球季末時因膝蓋受傷而需要接受手術，我很擔心曼城會因此而取消交易。但哥迪奧拿打給我並跟我說：「不用擔心，這不會改變任何事情。我們希望你能到來，無論要多長時間，我們都會等你。」

在剛來到的第一個球季，根度簡因傷只為球隊上陣10場英超賽事。（Getty Images）

根度簡說他想像着，當球迷看着一個名字趣怪的球員以這樣的身價加盟，卻在球場上拄着拐杖，不知會有何感想。「我只能說……我一瘸一拐地來到這裏，但我離開時卻感覺自己翱翔於雲端。」

他形容經歷過三冠王的壯觀雨中遊行後，相信此後中不會再有比這更美好、更完美的結局。「我想或許我能與哥迪奧拿一同來到曼城，然後也一同離開，不過我想他能明白我的決定，我肯定加盟他的母會對此有所幫助。希望我們能盡快在歐聯決賽中重聚。」

師徒二人同在2016年加入曼城，但未能一同離開，可幸的是在此並肩贏下一切獎項。（路透社）

「道別總是不容易」

在球場上的根度簡，好像總是板着嘴臉，一副既沉穩又認真的模樣，不過每當他在人群中殺出攻入大門時，又會露出激情慶祝的表情。他也形容自己是一個很內向的人，入隊初期也花了一段時間才打開心扉。

「但這支球隊的偉大之處，在於我們所有人即使在承受多大的壓力下，都能很輕鬆地與其他人開玩笑。訓練時我最喜歡與魯賓戴亞斯（Rúben Dias）玩，或許我平常總是踢得很簡單吧，所以每當我展露出少許技術時，他便會在我身邊叫我『施丹』。然後我就會說：『不，今天我是派路，明天我就會變回施丹。』」

根度簡表示魯賓戴亞斯會經常與他開玩笑。（Getty images）

他表示在這間球會的每一天，他們都在歡聲笑語中渡過，這在足球界十分難得。「今天對我來說是苦中帶甜。道別總是不容易的，對這支球隊來說更甚。」

在文章的最後，他說足球有時候美妙絕倫，但卻比不上這裏的人，「餘生我都將會銘記你們於心，感謝這一切」。