英超轉會｜阿仙奴首簽 夏維斯終官宣加盟 披29號球衣簽約至28年
撰文：趙子晉
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盛傳已久，阿仙奴今夏首簽終於來了，兵工廠官宣簽入車路士前鋒夏維斯，雙方簽約5年，這名德國國腳將繼續穿上29號球衣，據報轉會費達6500萬鎊。
夏維斯透過社交網站向車路士球迷告別，他在接受新東家的官方訪問時，直言被阿仙奴的「大家庭」所吸引，並希望為兵工廠贏得錦標。
夏維斯（Kai Havertz）早已傳出加盟阿仙奴，如今終於官宣，兵工廠宣布從車路士羅致這名24歲德國國腳，簽約至2028年，夏維斯新球季將穿上29號球衣。《BBC》﹑《天空體育》等英媒指夏維斯的轉會費達6500萬鎊。
阿仙奴領隊阿迪達盛讚夏維斯是頂級球員，他在前場勝任多個位置，必定為球隊帶來不一樣的變化。
夏維斯告別效力3年的車路士，他透過社交網站發文向一眾「車迷」道別，表示離開車路士是個沉重的決定，因為是他的第二個家。3年間歷盡高低，夏維斯感激車路士的隊友﹑職員及球迷的同行，直言這段旅程是畢生難忘。
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