英超轉會｜韓國小將「Jisoo」加盟賓福特　網民貼孫興慜圖贈興

Kim Jisoo加盟賓福特！當然不是大家熟悉的韓國女團Blackpink成員智秀，而是同名同姓的韓國小國腳金志秀，與賓福特簽下一紙「4+1」的合約。

這個「Jisoo」早前代表韓國出戰U20世界盃，助國家隊殺入4強，更被視為是「新金玟哉」，究竟這個Jisoo究竟是何方神聖？



賓福特簽入Jisoo，並非Blackpink成員。（Instagram截圖）

賓福特透過社交網站公布「歡迎Ji-soo Kim」，宣布從韓國球會FC城南簽入這名與Blackpink成員Jisoo同名同姓的小將金志秀，不少球迷在留言以的圖片或GIF圖回應，更有球迷抵死地上載緋聞男友孫興慜的影相慶祝圖。

金志秀與賓福特簽下一紙「4+1」的合約，完成4年合約期後，賓福特有權啟動一年的續約選項，同時沒有公布此子的轉會費。這是18歲的金志秀首度海外效力，為了讓他盡快適應英國生活，這名韓國小國腳先會效力賓福特B隊，似乎表現再決定會否提升至一隊，換言之他將有望與碧咸二仔Romeo合作。

賓福特宣布簽入18歲的金志秀。（賓福特Twitter截圖）

金志秀有望與碧咸二仔Romeo在賓福特B隊合作。（Getty Images）

金志秀加盟賓福特後，分別穿上球隊的T恤，手持頸巾拍攝宣傳照。不諳英語的金志秀，以韓文接受球會的訪問，直言十分期待在賓福特的生活，而球隊內部正面競爭的氣氛，正正吸引他來投，「一隊有不少出色的球員，他們具備實力及經驗，加上這裏有正面的競爭環境，我可以從他們身上學習。」

韓國隊早前在U20世界盃以殿軍完成賽事，金志秀亦是其中一員，他在所有賽事也是正選上陣，他直言這是很好的學習機會，與不少的球員對壘。

金志秀早前助韓國打入U20世界盃4強。（Getty Images）

有「新金玟哉」之稱的韓國小國腳

金志秀未曾代表大國腳上陣，是歷來第15名登陸英超的韓國球員，他上季效力FC城南時，為球隊上陣19場，可惜球隊最終包尾降落乙組，縱然如此，他在國內的評價依然高企，金志秀更有「新金玟哉」的稱號。

身高192厘米的金志秀比金玟哉稍高2厘米，這名小國腳縱然對方般健碩，但速度同樣不低，他的防守警醒性甚高，連他本人也自稱是「聰明的防守球員」。金志秀具備一定的用波能力，有助球隊從後場組織攻勢，他上季在韓職的傳送成功率達約86%，對抗成功率更有約6成，但畢竟韓職與英超有一定的差距，這名韓國小國腳能否在英超發揮其能力也是未知之數。

意甲．人物誌｜韓國中堅金玟哉助拿玻里封王 始於貧寒終等到燦爛