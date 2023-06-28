曼城放棄收購迪格蘭賴斯　阿仙奴終在轉會市場威返次？︱英超轉會

迪格蘭賴斯（Declan Rice，又譯：迪勤懷斯）花落誰家，隨阿仙奴第三度出價加碼至過億英鎊，出現突破性發展——最新消息指曼城退出收購，阿仙奴有望在24至48小時內跟韋斯咸達成交易，得到這位24歲英格蘭防守中場。



迪格蘭賴斯有望成為阿仙奴新一員。（Getty Images）

前文提要：阿仙奴第三度求購迪格蘭賴斯 破英國球員轉會費紀錄買「飯」

重溫阿仙奴VS曼城競價大戰過程

阿仙奴銳意得到賴斯，出價由8000萬英鎊起跳，一反在轉會市場「慳家」作風；韋斯咸拒絕後，兵工廠加碼至9000萬英鎊（7500萬英鎊基本轉會費，加1500萬英鎊附帶獎金條款）第二度出價，仍不獲接受。

曼城在這個時候加入戰團，同樣出價9000萬英鎊，但基本轉會費8000萬英鎊，另加1000萬英鎊附帶獎金條款，條件較阿仙奴好，韋斯咸仍未首肯。一如市場預期，阿仙奴昨晚（27日）第三度出手，報價總值1.05億英鎊，當中1億英鎊為基本轉會費，另加500萬英鎊附帶條款。

賴斯收購關鍵一天：阿仙奴出過億，曼城敗走

正當市場觀望韋斯咸會否接受這份新報價，交易出現突破性發展——意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）披露：「曼城不會跟上阿仙奴出價，他們已作決定，在目前情況下，將退出競投。」

他一再強調，阿仙奴一方由27日晚上起對交易充滿信心，努力與韋斯咸商討交易結構，並指出，「阿仙奴期望迪格蘭賴斯的交易在未來24至48小時內100%落實」，形容交易「比接近落實更加接近」。羅曼奴就賴斯交易連環發文，其中一個提到：「各方正商討重要細節，協議看來快將達成。」

阿仙奴最高轉會費紀錄：

1. 尼高拉斯比比／7200萬英鎊／2019-20球季

2. 奧巴美揚／5600萬英鎊／2017-18球季

3. 賓韋特／5000萬英鎊／2021-22球季

4. 拿卡錫迪／4750萬英鎊／2017-18球季

5. 加比爾捷西斯／4500萬英鎊／2022-23球季



阿仙奴與韋斯咸最後分歧

阿仙奴出到1億英鎊，到達韋斯咸的目標價錢，兩間球會剩下的分歧，只是這筆大數如何攤還。羅曼奴指，1億英鎊基本轉會費，阿仙奴提出4年分期定額攤還，韋斯咸則希望對方在18個月內定額付清費用，目前談判持續，狀況被形容為：「交易已非常接近」。

賴斯是阿仙奴今夏頭號收購目標，加上夏維斯6500萬英鎊從車路士來投的交易只待正式公布，換言之，上季踢出超水準得到英超亞軍的阿仙奴，勢將一次過豪擲1.7億英鎊買入兩位頂級球員增強實力。印象中，阿仙奴加入轉會市場競價戰的次數已經不多，他們通常對目標人物有興趣後，很快便因其他球會出價而退讓，願意參與次數甚少，能夠勝出的寥寥無幾，一次過連贏兩次應該絕無僅有。

假如阿仙奴以1.05億英鎊引入賴斯，不止打破尼高拉斯比比的7200萬英鎊球會轉會費紀錄，還會一併刷新基亞利殊加盟曼城時的英格蘭球員最高轉會費紀錄。

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