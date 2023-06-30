田徑熱話｜中國短跑男扮女疑雲未消　實施女選手資格審查冀減爭議

2019年，一張中國湖南女子接力隊的圖片在網上惹來熱議，事關其中兩名跑手被懷疑是男兒身。

不過，這種性別爭議即將告一段落，中國田徑協會為了跟隨世界田聯的條例，在即將舉行的世錦賽及亞運選拔賽中，一眾女子組選手需要接受血睾酮測試，若結果高於標準，將無法參賽。



（資料圖片）

2019年7月舉行的中國全國大學生田徑錦標賽，湖南奪得女子4X100米接力的金牌，當中的廖孟雪及童曾歡，眉宇間英氣十足、身形亦比其他女跑手更加有陽剛味，幾乎沒有曲線可言，難怪引起網上熱議，懷疑她們是男兒身。

廖孟雪及童曾歡近年繼續在中國田徑圈參加不同賽事，廖孟雪上月出戰全國田徑大獎賽台州站，她在女子100米決賽躋身三甲。廖孟雪早前上載生活日常，一張身穿粉紅色外套，手抱嬰兒並紮辮，盡顯母性一面。

【田徑】中國女子接力隊疑是男兒身 大陸網民：以為是男女混合賽

+ 2

縱然中國隊曾經澄清廖孟雪與童曾歡也是女兒身，但性別爭議一直未了，中國田徑協會日前發布文件，為執行世界田聯「女子組資格條例（性發育差異運動員）」，同時維護中國田徑的國際形象及國家利益，在即將舉行的全國田徑冠軍賽暨世錦賽及亞運會選拔賽中，將實施資格審查，減少性別爭議帶來的影響。

根據該文件，今次所有參賽的女子運動員，全數需要進行血睪酮測試，並在報到時提交，若果檢測結果高於標準，或沒有提交報告，該名運動員將被禁止出賽。

有網民為這班女跑手抱不平，表示她們已為運動付出不少，如今得到這種待遇亦有點可憐，「我感覺她們挺可憐的，本是女兒身，卻長的男性化，為了運動，將自己跑的瘦瘦乾乾，一點女人的視覺感都沒有，本身是很難過的事情吧。 」

+ 3