新一季香港田徑隊成立　所有越野跑手不在列　缺馬拉松紀錄保持者

中國香港田徑總會昨日（6月25日）公布23/24年度港隊名單，包括公開組、U20及U18組別，合共約150名運動員及約77名教練入選港隊。這份港隊年度名單沒有任何越野跑運動員，但田總今月初派了4名越野跑手到奧地利參加世界山徑越野跑錦標賽，謝覺偉、黃浩聰及曾進傑更在男子長距離團體組別得到亞洲第2的佳績。

路跑方面，紀嘉文及周漢聶兩名非體院精英運動員的馬拉松好手都有入選，香港男子馬拉松紀錄保持者黃尹雋則不在名單之列。



2023-2024年度中國香港田徑隊成立。（HKAAA Facebook）

田總昨日公布2023/24年度港隊成立，田總公布運動員名單，呂麗瑤、楊文蔚、陳銘泰、程小雅等入選，合共約有150名運動員。入選的著名長跑手有周漢聶、紀嘉文、屈旨盈、姚潔貞、黃芷銦及羅映潮，但沒有香港男子馬拉松紀錄保持者黃尹雋。

香港長跑好手黃尹雋。（資料圖片）

27歲的黃尹雋在今年4月的漢堡馬拉松跑出2小時19分16秒，從紀嘉文手中奪回香港男子全馬紀錄保持者名銜。黃尹雋今月初在社交網站透露，之前因為贊助商問題，所以暫時退出隊，同時亦不再是體育學院獎學金運動員。

謝覺偉（左起）、張敏怡、黃浩聰及曾進傑4位港隊代表順利完成越野跑世錦賽。（曾進傑Instagram）

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今次公布的田徑隊名單中，沒有越野跑運動員，但田總今月初才派了4名越野跑手代表香港出戰世界山徑越野跑錦標賽，取得不俗的成績。謝覺偉在長距離男子個人排亞洲第2，他跟黃浩聰、曾進傑組成的男子港隊在團體賽也是排亞洲第2，僅次日本隊。張敏怡在長距離女子亦排亞洲第3名。