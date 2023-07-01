轉會｜利物浦6000萬壓哨購萊比錫中場　曾獲讚「天份媲美夏蘭特」

據BBC及「轉會達人」記者羅曼奴（Fabrizio Romano）報道，利物浦在期限的最後一分鐘，觸發RB萊比錫中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）的6000萬解約條款，並準備完成轉會手續。

早在完季前，占士米拿（James Milner）、阿歷士張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）及拿比基達（Naby Keita）便已確定離隊，紅軍重建中場可謂勢在必行，惟上月初以3500萬鎊簽下阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）後，卻一直「未有聲氣」，如今突然豪花6000萬鎊引援，相信讓不少紅軍球迷大感驚喜。



與麥亞里士打相比，這名盛傳加盟的蘇保斯拉爾，知名度或許稍遜一籌，畢竟前者是卡塔爾世界盃的奪冠功臣之一，上季在白禮頓的表現亦相當搶眼。他以3500萬鎊、加上2000萬鎊浮動條款的身價加盟，而且他加盟前預期身價為7000萬鎊，但最後落實轉會紅軍時，英國《天空體育》指轉會費僅為3500萬鎊，「消息時最高可達5500萬鎊」，即使如此仍低於市價，也低於這名準備來投的匈牙利中場。

不過這名中場能讓利物浦以觸動解約條款方式羅致，身價甚至比麥亞里士打還要高，到底是什麼來頭呢？

出生於匈牙利的蘇保斯拉爾今年只得22歲，在RB萊比錫主要司職進攻中場，上季助球隊奪得德甲第三以及德國盃冠軍，聯賽上陣31場，貢獻6個入球及8個助攻，其中助攻次數與另外4名球員並列排在助攻榜第9名。乍看之下好像不算突出，但其實他與聯賽助攻王拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro）只差3球。

根據足球數據網站FOTMOB資料，蘇保斯拉爾的預期助攻（Expected assist (xA)）次數排名聯賽第四（8.6次）、創造黃金機會（Big chances created）次數聯賽第六（14次）．不難看出，這名匈牙利中場屬於Playmaker的類型，不過他亦具有遠射能力，加盟RB萊比錫兩季，他合共有3次禁區外入球。

有趣的是，他在德甲兩季的入球及助攻數據完全相同，同樣為6次入球及8次助攻，但為隊友創造機會的次數，卻由前季的39次大幅上升至71次。不過當然，能創造機會並不等於肯定能帶來入球，RB萊比錫上季排名雖然比前季高出一名，但實際上入球數字少了8球，這當中或許涉及到其他隊友及對手等因素。

在著名評分網站WhoScore.com中，此子上季場均評分7.32，排名德甲第7，有4次獲全場最佳球員；FOTMOB給予他的場均評分則是7.59，排名德甲第7，3次全場最全場最佳球員——但他前季在這兩個網站的排名，分別是第75名及100名以外。可以看到，蘇保斯拉爾的表現在上季有顯著進步。

因此不難想像，利物浦羅致蘇保斯拉爾是看中他為隊友鋪橋搭路的能力，但他也不僅是一名只會進攻的球員。馬殊（Jesse Marsch）曾在薩爾斯堡紅牛及RB萊比錫執教過這名匈牙利球員，他形容蘇保斯拉爾的天份能媲美艾寧夏蘭特（Erling Haaland）：「有才華的球員很多，但在他這個位置上表現更他好的球員不多。有些人很強壯，有些人技術很好，有些人戰術思路很出色，也有些是擁有出色的防守能力，或是跑動很多，蘇保斯拉爾特別在於他全都擁有。」

利物浦在剛過去的這個球季成績頗讓球迷失望，雖然在後段發力，曾一度有希望升上前四獲來季歐聯席位，但最後只能位在第五，是球隊自2015/16球季後，首次無緣英超前四。

此前數個球季，包括奪得歐聯與英超冠軍的2018/19及2019/20，中場控制力一直是利物浦的強項之一，在此基礎上，領隊高普擅長的4-3-3高位逼搶戰術才能奏效。然而上季中場陣容開始明顯老化，便因此出現無法為後防提供保護屏障、以及前場輸送有所減少的情況。上季利物浦被射中龍門157次，前季是107次，相較之下多出了接近一半；創造射門機會方面，上季1046次比前季的1249次也有明顯下滑。

雖然文尼（Sadio Mane）離隊也被視為利物浦戰績不濟的原因之一，但中場表現下滑的問題同樣明顯。（Getty Images）

追逐比寧咸（Jude Bellingham）失敗後，利物浦的中場重建工作並沒有因此停下，至於這兩名新援能否成為紅軍的基石，以及會否繼續在這個夏季轉會窗引入新的球員，則讓我們拭目以待。